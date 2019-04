Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts029/25.04.2019/16:15) - Im Jahr 2006 beauftragte EBC*L International eine Studie über das betriebswirtschaftliche Know-how von StudentInnen technischer Fachhochschulen. Das Ergebnis war erschütternd: Nicht einmal 3 % der MitarbeiterInnen konnten grundlegendes betriebswirtschaftliches Know-how nachweisen. "Dieses Versagen der Bildungspolitik wird seit Jahrzehnten viel kritisiert. Abgesehen von verdienstvollen Einzelinitiativen hat sich jedoch noch kaum etwas bewegt. Ein Grund liegt wohl darin, dass bestimmte Interessengruppen dies ausschließlich als Problem der Unternehmen sehen. Mindestens genauso betroffen sind jedoch die ArbeitnehmerInnen selbst", konstatiert Victor Mihalic, Vorsitzender von EBC*L Wirtschaftszertifikate International. Um dies zu verdeutlichen, bedient er sich der Methode des Storytellings und erzählt die dramatische "Geschichte der Führungskraft W". Diese kann man auch als pdf downloaden. Um eine Weiterleitung an möglichst viele Personen und Likes sowie Kommentare auf Facebook wird ersucht. DIE LEIDEN DER FÜHRUNGSKRAFT W. Wie mangelnde Wirtschaftskompetenz eine hoffnungsvolle Karriere ruinieren kann Herr W. wurde aufgrund seiner außergewöhnlich guten fachlichen und sozialen Kompetenz zum Profit-Center-Leiter ernannt. Da er von seinen Mitarbeitern voll akzeptiert wird, macht ihm sein neuer Tätigkeitsbereich viel Freude. Diese wird allerdings stets getrübt, wenn er wieder einmal mit dem "Papierkram" - wie er die Budgetierung bzw. das Reporting nennt - konfrontiert ist. Monat für Monat verlangt der Controller seine Reports und seine Kennzahlen. Bis jetzt hat allerdings noch niemand Zeit gefunden, ihm diese wirklich ausführlich zu erklären. Dementsprechend wenig kann er daher mit den ewig langen Zahlenkolonnen des Betriebsabrechnungsbogens (BAB) und den darin befindlichen Begriffen anfangen: Deckungsbeitrag 1, 2, 3, Umlagen und Abschreibungen sind für ihn ein spanisches Dorf. Genauso unangenehm sind ihm die monatlichen Führungskräfte-Meetings. Hier ist er froh, wenn er nicht auffällt. Es ist viel von Cash flow, Produktivitäts-Kennzahlen, der katastrophalen Fixkostenbelastung und ähnlichem unverständlichen Zeug die Rede. Seit vorigem Jahr gibt es für die Führungskräfte eine erfolgsabhängige Entlohnungskomponente. Der Maßstab ist das EBIT. Obwohl in der Presseaussendung zu lesen ist, dass das beste Ergebnis aller Zeiten erzielt wurde, wird den MitarbeiterInnen mitgeteilt, dass dieses Jahr leider keine Prämie ausbezahlt werden könne. Das EBIT sei gesunken, wie man der Bilanz entnehmen könne. Darauf verzichtet die Führungskraft W. Eine Bilanz ist für ihn wie ein Buch mit sieben Siegel. Zurück bleibt ein seltsames Gefühl. Da hilft auch nichts, wenn die Geschäftsführung laufend mitteilt, dass man sich für die Herausforderungen der immer härter werdenden globalen Konkurrenz wappnen müsse. Eines Tages hat Herr W. eine ausgezeichnete Idee. Diese könne Kosteneinsparungen in Millionenhöhe bringen. Er präsentiert die Idee dem Bereichsvorstand. Der entgegnet: "Klingt nicht uninteressant. Erstellen Sie dazu einen Businessplan mit einer Break-Even-Analyse. Dann können wir gerne weiter reden." Daraufhin verzichtet Herr W. auf einen Folgetermin. Er möchte sich nicht blamieren. Dafür verwendet er die Zeit, um sich nach einem neuen Unternehmen umzusehen. "Vielleicht gibt es ja auch noch Unternehmen, die Nicht-Betriebswirten die Chance geben, ihre Ideen umsetzen zu können?",denkt er sich. E-LEARNING als Lösung Dann erfährt er jedoch, dass die Bildungsabteilung allen MitarbeiterInnen einen Zugang zum E-Learning-Programm "Easy Business - der leichte Weg zur Betriebswirtschaft" ermöglicht. Dieses dauert angeblich nur wenige Stunden, um sich ein gutes Kernwissen zur Betriebswirtschaft aneignen zu können. Zudem soll es auch noch vergnüglich sein. "Kann ich mir kaum vorstellen", denkt sich W. "Aber kostet ja nichts; und einen Versuch ist es wert, ich schaus mir mal an!" Anschauen kostet auch Ihnen nichts. Kostproben unter http://www.easy-business.cc/kostproben Video-Tipp: Unter https://www.youtube.com/watch?v=paluj4o8kjU&list=PL24C350AA442B0D20 finden Sie höchst originelle Videos, die im Zuge der EBC*L Championsleague erstellt wurden. (Ende) Aussender: Easybusiness Training GmbH Ansprechpartner: Gregor Kölbl Tel.: 0043 1 8130632 E-Mail: E-Learning@easybusiness.at Website: www.easybusiness.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190425029

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2019 10:15 ET (14:15 GMT)