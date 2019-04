Die französische LVMH Gruppe nimmt auch 2020 an der Fachmesse Baselworld teil. Der weltgrösste Hersteller von Luxusgütern habe die Teilnahme im bisherigen Rahmen für die Marken Bulgari , Hublot, TAG Heuer und Zenit, teilte Baselworld am Donnerstag mit. Für die folgenden Jahre arbeitet die Fachmesse gemeinsam mit der LVMH Gruppe und ihren Marken an neuen Präsentationskonzepten und -formaten.

Für 2021 und danach werde die Baselworld die LVMH-Marken dabei unterstützen, innovative Ausstellungsformate zu entwickeln, sagte Michel Loris-Melikoff, Managing Director der Baselworld. "Das ist ein kreativer, ganz offener Prozess ohne Einschränkungen oder Denkverbote, den wir zusammen angehen", sagt Loris-Melikoff.

Stéphane Bianchi, Präsident und CEO der Uhren-Division von LVMH und CEO von TAG Heuer erklärte, die Gruppe unterstütze Baselworld dabei, das Konzept des für die Schweizer Uhrenindustrie wichtigen Events grundlegend zu erneuern.

Die Aktie des Messebetreibers MCH Group legte an der gut gehaltenen Schweizer Börse um 0,6 Prozent zu auf 17,60 Franken. Die MCH Gruppe hatte im vergangenen Jahr einen hohen Verlust von 190,4 Millionen Franken geschrieben, nachdem die Zahlen bereits im Vorjahr tiefrot waren. Der Messebetreiberin machen vor allem die Abgänge gewichtiger Aussteller wie der Swatch Group und damit verbundenen Restrukturierungen und hohe Abschreiber auf den neuen Messehallen zu schaffen./pre/tp/AWP/fba

