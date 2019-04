Herisau (ots) - Die Krypto Welt hat in kürzester Zeit einen

enormen Sprung hingelegt. Bis vor wenigen Jahren hätte sich noch

niemand ausmalen können, welche Dimensionen der Markt erreichen

würde. Dass hier Platz für vielfältigste Bitcoin Exchanges vorhanden

ist, ist also einer erstaunlichen Entwicklung geschuldet, die nun in

eine zentrale Rolle der Krypto Börsen mündet.



Die Smart Finance AG programmiert eine ICO Börse mit dem Ziel, dem

aufstrebenden Blockchain Markt eine Handelsplattform zu bieten.



Der Finanzmarkt verändert sich in der heutigen Zeit sehr schnell.

Viele Startup Firmen wollen digitale Münzen an Investoren verkaufen

um ihre Projekte zu finanzieren. Das Problem dabei ist, dass diese

digitalen Münzen keine Plattform haben, wo sie umgehend gehandelt

werden können. Die bestehenden Coin Börsen filtern nur noch die

Besten raus.



Die Smart Finance AG programmiert deshalb die ICO Börse

www.bitcodex.io. Zurzeit sind bei www.coinmarketcap.com um die 2100

Coins gelistet. Bei www.coingecko.com sind es knapp doppelt soviel

4200. Der Markt ist jedoch viel grösser. Wir schätzen die

ungelisteten Coins mit ihren Projekten auf ein Vielfaches. Tendenz

steigend.



Wir sind daher sehr zuversichtlich, den Nerv der Zeit zu treffen

und mit dem richtigen Geschäftsmodel zur richtigen Zeit am richtigen,

interaktiven Ort zu sein. Ein weiteres Bestreben, neben einer White

Label Lösungen für Institutionelle Kunden, ist es, die Bitcodex durch

API mit anderen Finanzsoftware weltweit zu verbinden.



