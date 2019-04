Die britische SAIC-Marke MG Motor bringt im Herbst dieses Jahres ihr erstes Elektro-Modell zunächst in Großbritannien in den Handel. Ein Prototyp des MG ZS EV wurde kürzlich am Ladepark Kreuz Hilden gefilmt. Offiziell will MG erst kurz vor Markteinführung Details und Preise bekanntgeben. Doch laut den Technikern beim Bäcker Schüren leistet der E-Antrieb im fünfsitzigen Elektro-SUV 110 kW. Ein 44 kWh ...

