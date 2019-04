Die US-Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Standardwerte-Indizes zollten ihrem jüngsten Aufwärtstrend weiter Tribut. Etwas besser hielt sich die Technologiebörse Nasdaq, die von deutlichen Kursgewinnen der Schwergewichte Facebook und Microsoft nach guten Geschäftszahlen profitierte. Microsoft erreichte sogar erstmals einen Börsenwert von über einer Billion US-Dollar und reihte sich damit hinter Apple und Amazon in einen elitären Club ein.

Der Dow Jones Industrial sank um 0,69 Prozent auf 26 412,55 Punkte. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine Vortagsverluste an - am Dienstag hatte er noch den höchsten Stand seit Anfang Oktober erreicht. Zwar half die starke Kursentwicklung von Microsoft auch dem Dow. Dieser stand allerdings ein Kurssturz beim Mischkonzern 3M gegenüber.

Etwas besser als beim Dow sah es am Donnerstag beim S&P 500 aus: Der marktbreite Aktienindex verlor lediglich 0,08 Prozent auf 2925,00 Punkte. Dagegen setzte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 seine Rekordjagd fort. Zuletzt schaffte er ein Plus von 0,40 Prozent auf 7815,76 Zähler.

Die Aktien von 3M büßten am Dow-Ende gut elf Prozent ein, nachdem das Unternehmen über ein enttäuschendes erstes Quartal berichtet und seine Jahresziele erneut gesenkt hatte. Wenig Grund zur Freude hatten auch die Anteilseigner des Paketdienstes UPS : Dessen Papiere verloren nach eine ebenfalls schwachen Jahresstart rund zehn Prozent.

Als negativer Ausreißer im Technologiebereich erwies sich der Elektroautobauer Tesla . Hier straften die Anleger den erneuten Rutsch in die roten Zahlen nach einem halben Jahr mit Gewinnen mit einem Kursabschlag von knapp drei Prozent ab.

Dagegen setzten Microsoft-Aktien ihre Rekordjagd fort und gewannen zuletzt fast vier Prozent, was ihnen einen der vorderen Plätze im Nasdaq 100 sowie den Dow-Spitzenplatz bescherte. Dank boomender Cloud-Dienste hatte der Konzern im ersten Quartal Gewinne und Umsatz deutlich gesteigert. Mehrere Analysten lobten die Zahlen und hoben neben einer Bestätigung ihrer Kaufempfehlungen ihre Kursziele für die Aktie an.

Facebook schaffte es dank eines Kursanstiegs von über sechs Prozent auf den ersten Platz im Nasdaq 100. Das Online-Netzwerk überraschte mit seiner Umsatzentwicklung zu Jahresbeginn positiv. Milliardenschwere Rückstellungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der US-Handelsbehörde FTC wegen der jüngsten Datenschutz-Skandale ließen die Anleger kalt.

Bei Paypal feierte der Markt gute Zahlen für das erste Quartal, die der Online-Bezahldienst dem boomenden Internethandel verdankt: Die Aktien verteuerten sich um knapp zwei Prozent.

Auch die Billigfluggesellschaft Southwest und der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb überzeugten mit ihren Geschäftszahlen: Die Aktien beider Unternehmen legten um dreieinhalb beziehungsweise fast zwei Prozent zu.

Derweil spricht der Kabelnetz- und Telekommunikationskonzern Comcast mit Walt Disney über einen Verkauf seines 30-Prozent-Anteils an der Videostreaming-Plattform Hulu an den Unterhaltungsriesen, wie der der Wirtschaftsnachrichtensender CNBC unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Während Comcast-Aktien knapp dreieinhalb Prozent gewannen, fing es für Disney um einen Prozent hoch./gl/fba

