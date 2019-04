Die Berichtssaison in den USA ist schon weiter fortgeschritten, aber auch bei uns läuft sie sich langsam warm.



Welche Impulse für den Markt sind dabei drin? Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets blickt auf die bisherigen und kommenden Unternehmenszahlen. Welche weiteren Faktoren gerade maßgeblich an der Marktstimmung mitwirken und was er dem DAX in der nächsten Zeit zutraut, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.