Der Dax hat sich auch nach Ostern zunächst nicht von seiner guten Stimmung abbringen lassen und hat dabei zwischenzeitlich die 12.300 Punkte hinter sich gelassen. Dabei musste der Markt jede Menge Zahlen verarbeiten - und ein paar Überraschungen.



Ein überraschend schwacher ifo-Geschäftsklimaindex bewegte den DAX nicht wirklich und beim Dauer-Thema Bankenfusion gab es wieder eine Überraschung: Deutsche Bank und Commerzbank wollen nun doch nicht mehr fusionieren. Was das alles am Markt auslöste und welche weiteren Themen und Einzelaktien für Aufmerksamkeit sorgten, darüber reden Cornelia Eidloth und Viola Grebe in der Sendung "Die Woche".