Ein Projektkonsortium ist dabei, in der Metropolregion Rhein-Main ein Reallabor zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft ins Leben rufen. Ziel ist es, Wasserstofferzeugung, -distribution, -speicherung und -verbrauch in der Region zusammen zu planen, auszubauen und zu vernetzen. An dem Konsortium beteiligen sich das Überlandwerk Groß-Gerau, die Hochschule RheinMain, die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...