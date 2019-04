Neben der Software WSCAD Suite X erleben die Teilnehmer in einer begleitenden Fachausstellung das Programm von Weidmüller für die digitale Datendurchgängigkeit. Als Partner der Industrial Connectivity bietet Weidmüller durchgängige Software-Lösungen von der Planung bis zum Betrieb, prägnant formuliert: Markieren, verdrahten und assemblieren mit System. Anwender können über die Software-Schnittstelle WSCAD / M-Print PRO, die teilautomatisierte Kabelkonfektionierung (WPC-Tool) und die Konfiguration über den Weidmüller Configurator (WMC) direkt die Daten aus dem eCAD-System nutzen. Durch diese digitale Durchgängigkeit sind Anwender in jeder Projektphase gut aufgestellt, von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme. Die Übernahme vorhandener Daten macht die Anlageninstallation deutlich sicherer und effizienter, der Zeitaufwand lässt sich signifikant reduzieren. Die Teilnahme am WSCAD Engineering Automation Forum 2019 ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt unter: www.wscad.com/eaf

