Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag leicht nach unten. Nachrichten waren dabei keine Mangelware. Wie sich zuletzt bereits abzeichnete, finden die Deutsche Bank und die Commerzbank nicht zusammen. Offiziell haben sie die Gespräche über eine mögliche Fusion beendet, die zu nehmenden Hürden wollten nicht alle nehmen. Während es bei der Commerzbank noch weitere Interessenten aus dem Ausland geben soll, wird die Deutsche Bank wohl weiter ihr Glück allein versuchen. Der DAX schloss 0,3 Prozent leichter bei 12.283 Punkten.

Operativ läuft es bei Bayer

Bayer hat im ersten Quartal von einer starken Entwicklung im Agrargeschäft profitiert und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte operative Gewinn legte um 44,6 Prozent auf 4,188 Milliarden Euro zu. Die Aktie gehörte mit einem Plus von 1,4 Prozent zu den Gewinnern des Tages.

Neben dem Aus der Gespräche mit der Commerzbank lieferte die Deutsche Bank erste Zahlen für den Jahresauftakt, die mehrheitlich an der Börse wohlwollend aufgenommen wurden. Die Aktie der Deutschen Bank schloss 1,5 Prozent leichter, Commerzbank gaben um 2,3 Prozent nach.

Weiterhin im Fokus stand die Aktie von Wirecard mit den endgültigen Zahlen für 2018. Diese lieferten keine großen Überraschungen, allerdings schaffte es CEO Braun nicht, seine Kritiker unter den Aktionären zu überzeugen. "Wir haben Qualitätsmängel im buchhalterischen Bereich", sagte er auf der Bilanzpressekonferenz. Er will Geld in die Hand nehmen, um hier einen besseren Job zu machen und nicht mehr angreifbar zu sein. Nachdem es am Vortag mit dem Softbank-Einstieg deutlich nach oben ging, verlor die Wirecard-Aktie nun 3,7 Prozent.

Delivery Hero überraschte positiv beim Wachstum, die Aktie schoss um 10,1 Prozent nach oben. Lange hatte man mit einem solchen Schritt an der Börse gerechnet, nun hat Norma die eigenen Prognosen nach unten genommen. In Folge schloss die Aktie 8,0 Prozent leichter. Südzucker profitierten dagegen von einer Kaufempfehlung, die Aktie versüßte den Anteilseigner den Tag mit einem Plus von 9,0 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,3 (Vortag: 106,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,22 (Vortag: 5,26) Milliarden Euro. Es gab 10 Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.282,60 -0,25% +16,32% DAX-Future 12.319,00 -0,04% +15,81% XDAX 12.294,03 -0,20% +16,19% MDAX 25.836,00 -0,64% +19,68% TecDAX 2.877,71 -0,62% +17,45% SDAX 11.642,31 -0,70% +22,43% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,67 -11 ===

