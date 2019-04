- Fortschreitende Unterstützung für die Skalierung und Verbesserung einer medizinischen Präzisionsplattform zur Krebsbehandlung -

NEC Corporation (NEC; TSE: 6701) und BostonGene Corporation (BostonGene), ein biomedizinisches Softwareunternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts, kündigte heute seine strategische Serie-A-Investition von 50 Mio. US-Dollar in BostonGene an.

BostonGene, ein Pionier für die Anwendung biomedizinischer Software zur fortschrittlichen Patientenanalyse, hat einen gesamtheitlichen Ansatz zur Krebsbehandlung entdeckt, entwickelt und patentiert. Dazu wird für einzelne Patienten jeweils die optimale Therapiekombination definiert, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Immun- und Target-Therapien liegt. Die BostonGene Lösung umfasst:

Sequenzierungsmethoden für Genom und Transkriptom zur Erstellung des molekularen Profils einzelner Patienten.

Algorithmen, die für einen Patienten dessen Immunstatus und Krebsmerkmale einschätzen.

Eine kontinuierlich aktualisierte, expertengepflegte und durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuerte Datenbank für die Krebsforschung und klinische Information.

Eine cloudnative Software, die eine patientenorientierte Liste der besten Behandlungsoptionen auf Basis einer intensiven Datenanalyse des Tumors und seiner Mikroumgebung herausgibt.

Das 2015 gegründete Startup BostonGene hat seine Lösung mit umfassenden Daten in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen führenden Krebszentren in den USA beurteilt und unterhält ein stabiles Portfolio geistigen Eigentums.

Über die Finanzierung kann BostonGene seine Zukunftsstrategie beschleunigen, die Anstrengungen zur Unternehmensentwicklung ausweiten, seine Programme für Zusammenarbeit vorantreiben und das Wachstum seines fähigen, facettenreichen Teams fördern.

"Bewiesen durch sein bemerkenswertes Wachstum und eine frühzeitige, weitreichende Marktannahme, führt BostonGene den medizinischen Präzisionsmarkt in den Bereichen Erneuerung und Entwicklung einer missionskritischen Computerplattform", sagte Osamu Fujikawa, Senior Vice President und Leiter der Abteilung Business Innovation von NEC Corporation. "NEC und BostonGene teilen die gemeinsame Vision eines riesigen Potenzials eines KI-gesteuerten Ansatzes für die Krebs-Immuntherapie. Indem wir die Stärken beider Unternehmen nutzen, werden wir die Überlebensrate und Lebensqualität von Krebspatienten verbessern können."

"Mit der einzigartigen, bahnbrechenden Plattform von BostonGene wird die Transformation und Personalisierung der Medizin von der Handhabung einer Diagnose zur Behandlung der betroffenen Person zur Realität. Unser früher Erfolg validiert den Bedarf des Marktes und des Potenzials für unsere Lösung, die Krebstherapie tatsächlich zu transformieren und die Chancen der Patienten für das Überleben und die Steigerung der Lebensqualität dramatisch zu verbessern. Eine Investition dieser Größenordnung wird unsere Vision, unseren Auftrag und unsere Strategie unterstützen und auch zur Bildung von Synergien mit dem NEC Health Tech Geschäft beitragen, um bedeutende neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen", sagte Andrew Feinberg, President und CEO von BostonGene.

Über die NEC Corporation

Die NEC Corporation ist führend bei der Integration von IT und Netzwerktechnologien für Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt. Die NEC Group bietet weltweit "Lösungen für die Gesellschaft", die die Sicherheit, Effizienz und Gleichwertigkeit der Gesellschaft fördern. Unter der Unternehmensbotschaft "Orchestrating a brighter world" will NEC dazu beitragen, eine Vielzahl von Herausforderungen zu lösen und neue soziale Werte für die sich verändernde Welt von morgen zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie von NEC unter http://www.nec.com.

Über BostonGene Corporation

Die BostonGene Corporation wirkt als Vorreiter für die Anwendung biomedizinischer Software für die fortschrittliche Patientenanalyse und die personalisierte Entscheidungsfindung für Therapien im Kampf gegen Krebs. Die unvergleichliche BostonGene Lösung führt ausgefeilte Analysen durch, um Ärzten bei der Beurteilung realisierbarer Behandlungsoptionen gemäß der individuellen Patientengenetik, dem Tumor und der Tumor-Mikroumgebung, den klinischen Merkmalen und dem Krankheitsprofil Hilfsmittel an die Hand zu geben. Der Auftrag von BostonGene besteht darin, Ärzten die Möglichkeit zu geben, jedem Patienten die größte Überlebenswahrscheinlichkeit zu bieten, da er optimale Krebstherapien mit fortschrittlichen, personalisierten Therapien erhalten kann. Besuchen Sie http://www.BostonGene.com für weitere Informationen.

