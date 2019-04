Wolfsburg (ots) - Der erste Spielerneuzugang des VfL Wolfsburg für die Saison 2019/2020 steht fest: Kevin Mbabu wechselt vom Schweizer Meister Young Boys Bern zu den Wölfen. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger unterzeichnete bei den Grün-Weißen einen Vierjahresvertrag bis 2023 und erhält die Rückennummer 19. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart.



"Kevin Mbabu ist uns bei einer unserer Spielbeobachtungen sehr positiv aufgefallen und hat diesen ersten Eindruck dann in den späteren Gesprächen sehr schnell und nachhaltig bestätigt. Er überzeugt durch Robustheit und Tempo und ist ein Spieler, der sowohl als Fußballer, als auch als Mensch gut zum VfL Wolfsburg passt", sagt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Beim Medizincheck in Wolfsburg konnte sich Kevin Mbabu am Donnerstag einen ersten Eindruck von seiner neuen Heimat machen. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das Abenteuer Bundesliga. Die Bedingungen in Wolfsburg sind optimal, um mich als Fußballer auf hohem Niveau noch weiter entwickeln zu können", sagt der Rechtsverteidiger, der seine künftige VfL-Rückennummer als weiteren Ansporn sieht. "Ich kenne natürlich die Bedeutung der Nummer 19, die Junior Malanda getragen hat. Es ist eine große Ehre für mich, mit dieser Nummer spielen zu dürfen und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ein zusätzlicher Antrieb, alles dafür zu tun, ihr gerecht zu werden."



Kevin Mbabu wurde in der Schweizer Gemeinde Chêne-Bougeries als Sohn einer kongolesischen Mutter geboren. Seine ersten fußballerischen Gehversuche absolvierte er in der Jugend des Genfer Zweitligisten Servette FC, bei dem er auch den Sprung in die erste Herrenmannschaft schaffte. 2013 folgte der Wechsel auf die Insel zur U23 von Newcastle United, wo ihn 2015 der ehemalige VfL-Trainer Steve McClaren in die erste Mannschaft berief. Nach drei Jahren, drei Premier-League-Einsätzen und einer kurzzeitigen Leihe zum schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers kehrte der 1,84 Meter große Außenverteidiger 2016 zurück in die Heimat zu den Young Boys Bern in die Super League. Nach einem zweiten Platz im ersten Jahr konnte 2018 der nationale Titel geholt werden, der in diesem Jahr souverän verteidigt wurde. Insgesamt stand Mbabu, der ab der U16 alle Schweizer Juniorennationalteams durchlief und bislang viermal das Trikot der A-Nationalelf trug, in dieser Saison in 28 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben auf dem Platz, darunter in sieben Partien in der UEFA Champions League, in denen ihm ein Treffer gelang.



OTS: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21573 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21573.rss2



Pressekontakt: VfL Wolfsburg Medien und Kommunikation: Ansprechpartnerin: Barbara Ertel-Leicht Telefon: 05361 / 8903-204 Email: medien@vfl-wolfsburg.de