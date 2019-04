Porta Westfalica (ots) - Auch in diesem Jahr ruft das Familienunternehmen Porta Möbel zur großen Spendenaktion am 7. Mai auf. Zehn Prozent des Tagesumsatzes werden an gemeinnützige Institutionen aus der Region der 24 Einrichtungshäuser gespendet.



Die große Spendenaktion zum 7. Mai findet anlässlich des Geburtstages von Porta-Unternehmensmitgründer Hermann Gärtner statt und ist ein fest eingetragener Termin im Kalender des Familienunternehmens. Jährlich ruft Porta Möbel die Kunden ihrer 24 Porta-Einrichtungshäuser auf, mit ihrem Einkauf Gutes zu tun. Jedes Haus spendet zehn Prozent des Tagesumsatzes an eine gemeinnützige Einrichtung aus der Region.



"In unseren Unternehmensgrundsätzen ist regionales und soziales Engagement fest verankert und unsere Kunden können uns helfen zu helfen", erklärt Porta-Mitinhaberin Birgit Gärtner.



Doch nicht nur jeder im Haus umgesetzte Euro durch den Kauf von Möbeln und Wohnaccessoires fließt in die Spendensumme ein. An der Kasse erhalten die Kunden nach ihrem Einkauf einen Herz-Stempel, mit dem sie ein Herz und ihren Namen an einer Aktionswand hinterlassen können. Für jedes gestempelte Herz spendet Porta Möbel zusätzlich 50 Cent. Durch aufgestellte Spendenboxen und weitere Aktionen im Haus, wie beispielsweise Kuchen- oder Waffelverkauf, werden zusätzliche Gelder gesammelt und so können auch die Besucher des Hauses am 7. Mai mithelfen.



"Unsere Spendenaktion zum 7. Mai hilft denen, die Hilfe benötigen. Wir freuen uns, dass wir in den vergangenen Jahren schon viele gemeinnützige Projekte und Institutionen unterstützen konnten und auf viele Kunden, die uns dabei helfen, diesen wertvollen Beitrag zu leisten," so Birgit Gärtner abschließend.



