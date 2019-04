Schanghai (ots/PRNewswire) -



Die Einführung der Serie P von Great Wall Motor markiert die offizielle Expansion des Autoherstellers in den internationalen Markt für Pick-ups. Die Serie P nutzt die neue Plattform P71 und ist die erste Neuvorstellung in der Pick-up Strategie von Great Wall Motor unter dem Namen "5+N".



Das Gesamtdesign der Passagier-Pick-ups der Serie P setzt auf Leistung. Das Modell verfügt über das Getriebe ZF 8AT und eine Multilink-Hinterachse. Es ist mit einem adaptiven ACC-Tempomaten ausgestattet, automatischem Einparken, beheiztem Lenkrad, Fernsteuerung und Voice-Steuerung. Eine Reihe von Konfigurationen wurden optimiert, um vielseitige Familienfahrzeuge zu produzieren, die Komfort mit Off-Road- Eigenschaften und guter Zuladung verbinden.



Der Off-Road-Pick-up der Serie P verbindet kühnes Design mit Robustheit. Das Modell verfügt als Standard über drei Differenzialsperren vorne und hinten, Watschlauch, Winde, Tank-U-Verbindung und eine Reihe weiterer, professioneller Off-Road-Elemente, darunter eine Wattiefe von 900 mm. Dieses Debütauto war eines der interessantesten neuen Modelle der diesjährigen Autoausstellung.



Ein weiteres Modell, das auf der Schau gezeigt wurde, ist der elektrische Pick-up der Serie P für gewerbliche Nutzung, der über eine Reichweite von bis zu 500 km bei effizienter Ladung von 2 Stunden verfügt.



Die Serie P von Great Wall Motor wird in Konkurrenz zu etablierten Pick-ups von Toyota und Ford stehen und steht für den Ehrgeiz des Autoherstellers, im Segment der Pick-ups führend zu werden.



Informationen zu Great Wall Motor



Die Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor) wurde 1984 gegründet und ist der größte Hersteller von SUVs und Pick-ups in China. Great Wall Motor gehört zu den Top 10 der privaten Firmen in China und den Asia Fabulous 50 von Forbes. Derzeit verfügt das Unternehmen über 30 Tochtergesellschaften sowie vier Niederlassungen zur Produktion und beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter. Mit den vier Marken seines Portfolios: Great Wall, Haval, WEY and Ora und einem verstärkten Schwerpunkt auf den internationalen Märkten zielt Great Wall Motor darauf ab, an Kunden auf der ganzen Welt SUVs und Pick-ups hoher Qualität abzusetzen.



Weitere Informationen über Great Wall Motor erhalten Sie unter http://www.gwm-global.com.



