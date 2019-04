Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta032/25.04.2019/18:45) - Vorstand Erste Group Bank AG - ab 1. Juli 2019 Andreas Treichl, Chief Executive Officer Bernhard Spalt, Deputy Chief Executive Officer Alexandra Habeler-Drabek, Chief Risk Officer Peter Bosek, Chief Retail Officer Ingo Bleier, Chief Corporates and Capital Markets Officer Stefan Dörfle,r Chief Financial Officer



Petr Brávek, Chief Operations Officer (bis 31. Dezember 2019) David O'Mahony, Chief Operations Officer (ab 1. Jänner 2020) Ara Abrahamyan, Chief Digital Transformation Officer (ab 1. Jänner 2020)



Mit 1.Juli 2019 wird Alexandra Habeler-Drabek die Risikoagenden verantworten, Stefan Dörfler das Finanzressort und Ingo Bleier das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft. Peter Bosek verantwortet weiterhin das Privatkundengeschäft der Gruppe und wird zusätzlich dazu die Rolle des Vorstandsvorsitzenden in der Erste Bank Oesterreich übernehmen.



Petr Brávek bleibt bis zum Jahresende Chief Operations Officer (COO), danach wechselt er als Chief Operations Officer in die Ceska sporitelna. Mit 1. Jänner wird ihn David O'Mahony ablösen und Ara Abrahamyan als Chief Digital Transformation Officer (CDTO) den dann siebenköpfigen Vorstand komplettieren. Der COO wird sich auf die Weiterentwicklung existierender IT-Systeme, Prozesse und IT Operations fokussieren und diese auf Effizienzsteigerung trimmen. Mit einem Chief Digital Transformation Officer auf Vorstandslevel setzt sich die Erste Group ein klares Ziel: die Digitalisierung der gesamten Bank voranzutreiben. Der CDTO wird die Hauptaufgabe haben eine Digitalstrategie für die gesamte Gruppe zu entwickeln und umzusetzen und digitale Innovation als zentrale Aufgabe in allen Bereichen der Bank zu verankern.



Andreas Treichl übernimmt mit 1. Jänner 2020 den Vorsitz im Aufsichtsrat der Erste Stiftung, dem größten Einzelaktionär der Erste Group. Mit diesem Datum übernimmt Bernhard Spalt seine Funktion als CEO der Gruppe.



"Die Erste Group wird den erfolgreichen Kurs der letzten Jahre auch ab 2020 mit einem hervorragenden neuen Team aus Erste Managerinnen und Managern, die schon seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Konstellationen zusammengearbeitet haben, fortsetzen. Kundennähe, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und innovative Dienstleistungen sind der Schlüssel für den zukünftigen Erfolg der Erste Group", so der Aufsichtsratsvorsitzende der Erste Group, Friedrich Rödler.



Erste Group CEO Andreas Treichl freut sich "auf die Zusammenarbeit mit diesem Team. Das sind alles gestandene Experten, haben die Erste Group DNA in sich und gemeinsam werden wir noch einiges im Sinne unserer Aktionäre aber vor allem im Sinne unseres Gründungsauftrages, Wohlstand in die Region zu bringen, bewegen. Ich werde darauf achten, dass dieses neue Team das Staffelholz, das unsere Gründer vor 200 Jahren auf den Weg gebracht haben, mit großer Sorgfalt weiter tragen und sich von der Digitalisierung beflügeln lassen. Und dass wir die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, zeigt die Tatsache, dass wir uns in den letzten Jahren eindeutig zur führenden Bank in unserer Region entwickelt haben. So nah an den Kunden ist sonst niemand."



Bernhard Spalt freut sich auf "die Chancen und Herausforderungen, die vor uns liegen. Um diese baue ich mein Team für die Zukunft. Wir sind offen für Veränderung, bestens vertraut mit der enormen Dynamik des Bankenmarktes und stark im Wettbewerb innerhalb der Branche und mit neuen Playern. Wir sind die Bank in unserer Region, die für unsere Kunden die Digitalisierung mit großer Begeisterung vorantreibt. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern bringt den Kunden einen spürbaren Mehrwert in ihrem Finanzleben. Die Kombination aus 200 Jahren Erfahrung und Vertrauen gepaart mit dem modernsten Banking wird auch in Zukunft das Beste für die wachsende Zahl unserer Kunden bringen."



Gernot Mittendorfer und Jozef Sikela scheiden mit 1. Juli 2019 aus dem Vorstand der Erste Group aus, werden dem Unternehmen aber noch beratend zur Verfügung stehen.



Im Namen des Aufsichtsrates bedankte sich Friedrich Rödler bei allen Vorständen für ihren Einsatz und ihr Engagement in den letzten Jahren "Sie haben es geschafft unsere Gruppe in schwierigen Zeiten sicher durch ein herausforderndes Umfeld zu führen und so aufzustellen, dass wir heute zu den innovativsten Banken in Europa zählen, und als eine der wenigen über dem Buchwert der Aktie notieren".



Vorstand Erste Bank Oesterreich - ab 1. Juli 2019 Peter Bosek, Vorstandsvorsitzender Gerda Holzinger-Burgstaller, Finanz- und Risikovorständin Willibald Cernko, Firmenkundenvorstand Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand



Mit der Übernahme der CEO-Funktion durch Peter Bosek in der Erste Bank Oesterreich wird es dort ebenfalls mit 1 Juli 2019 zu einer Änderung im Vorstand kommen. Gerda Holzinger-Burgstaller übernimmt die Funktion des Finanz- und Risikovorstandes. Willibald Cernko wird das Team als Firmenkundenvorstand verstärken und Thomas Schaufler weiterhin das Privatkundenressort in der EBOe leiten. Die bisherige Finanzvorständin, Claudia Höller, scheidet Mitte des Jahres aus dem Vorstand aus und wird eine andere Managementfunktion in der Gruppe übernehmen.



Neue Vorstandsmitglieder der Erste Group - Kurzbiografien



Alexandra Habeler-Drabek (48) ist seit Anfang 2017 Vorstandsmitglied und Chief Risk Officer der Slovenská sporitel'na, der slowakischen Tochterbank der Erste Group. Zu den Führungspositionen, die sie davor inne hatte, zählten die Leitung des unternehmensweiten Risk Managements der Erste Group und des operativen Risikomanagements der Erste Bank Oesterreich. Vor ihrem Eintritt in die Erste Group im Jahr 2010 war Habeler-Drabek in verschiedenen Managementfunktionen im Risikomanagement innerhalb der UniCredit-Gruppe tätig.



Ara Abrahamyan (47) ist in seiner Funktion als Head of Group Architecture and Portfolio Management bei der Erste Group seit 2017 für deren IT-Gesamtstrategie, das IT-Portfoliomanagement und Investment Governance verantwortlich. Vor seinem Eintritt in die Erste Group im Jahr 2015 arbeitete er für die Deutsche Bank, wo er im Bereich Risk und IT Karriere machte. Abrahamyan hat ein Doktorat auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und verfügt über profunde Erfahrungen an der Schnittstelle von Informationstechnologie und Risikomanagement.



Ingo Bleier (48) leitet bei der Erste Group seit 2015 als Bereichsleiter das Firmenkundengeschäft auf Gruppenebene. Dies umfasst die Bereiche Großkunden, Corporate Finance und Transaction Banking. Davor hatte er das Investment Banking und das Corporate and Akquisition Finance Department der Erste Group geleitet. Vor seinem Wechsel 2007 zur Erste Group, hatte er verschiedene Führungspositionen in der Bank Austria-Creditanstalt, später der HVB und schließlich der UniCredit.



Stefan Dörfler (48) ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender der Erste Bank Oesterreich, der österreichischen Tochterbank der Erste Group. In dieser Funktion trägt er bei der Erste Bank Verantwortung für Themenbereiche wie das IT-Management, das Geschäft mit Großkunden und dem öffentlichen Sektor, die Immobilienfinanzierung und die Zusammenarbeit mit den Sparkassen. Dörfler ist seit 1997 bei der Erste Group und hatte sowohl bei der Erste Group als auch bei der Erste Bank verschiedene Führungspositionen inne, so zum Beispiel als Head of Group Markets und Head of Group Capital Markets.



David O'Mahony (54) ist bei der Erste Group seit 2016 als Head of Holding IT tätig. In dieser Funktion ist er auf Gruppenebene für die Umsetzung einer Vielzahl regulatorischer und geschäftsorientierter Projekte verantwortlich. O'Mahony übernahm mit seinem Eintritt in die Erste Group 2015 den Bereich der COO Group Governance. Davor hatte er unter anderem bei Sberbank Europe, UniCredit und Bank Austria Führungspositionen in den Bereichen IT und Operations bekleidet.



Neues Vorstandsmitglied der Erste Bank Oesterreich - Kurzbiografie



Gerda Holzinger-Burgstaller (39) leitet seit über drei Jahren das Generalsekretariat der Holding und ist seit 2017 Vorstandsmitglied der Die Zweite Wiener Vereins-Sparcasse AG. Davor war Holzinger-Burgstaller von 2013 bis 2015 Head of Group Prudential Affairs. Holzinger-Burgstaller begann ihre Laufbahn bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht im Bereich Bankenaufsicht.



