Schulte-Schlagbaum AG: Keine Dividende für 2018 DGAP-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen Schulte-Schlagbaum AG: Keine Dividende für 2018 25.04.2019 / 19:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand und Aufsichtsrat der Schulte-Schlagbaum AG, Velbert, werden der diesjährigen Hauptversammlung, die am 19.06.2019 in Wuppertal stattfinden wird, vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2018 keine Dividende zu zahlen. Der festgestellte Jahresabschluss der Schulte-Schlagbaum AG weist im Einzelabschluss der Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von ./. 414.168,29 EUR (Vj.: Jahresüberschuss +844 TEUR) aus. Auch der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 weist einen Jahresfehlbetrag von ./. 407.642,46 (Vj.: Jahresüberschuss 928 TEUR) aus. Angesichts der negativen Ergebnisentwicklung der Gesellschaft im vergangenen Jahr und anstehender Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Konzerns haben sich Vorstand und Aufsichtsrat zu diesem Schritt entschlossen. Die Gremien weichen mit ihrem Vorschlag somit von einer jahrzehntelangen Praxis ab, eine konstante Dividende von 11.-EUR pro Stückaktie der Hauptversammlung zur Abstimmung vorzuschlagen. Die Unternehmensgruppe will auch künftig die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen aus eigenen Mitteln bewältigen. Die dazu notwendige Liquidität ist in ausreichendem Maße zur Handlungsfähigkeit des Unternehmens vorhanden. Die Integration der zur Jahresmitte 2018 erworbenen Sächsische Schlossfabrik GmbH, Groitzsch, schreitet deutlich voran, wird aber im laufenden Geschäftsjahr noch Anstrengungen erfordern. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Logistik-, Vertriebs- und Produktionsprozesse und die Realisierung von Synergien in Zusammenarbeit mit der Sächsische Schlossfabrik GmbH sind die Weichen für die positive Entwicklung gestellt. Das abgelaufene Jahr 2018 zeigte uns einmal mehr auf, dass wir unsere Kompetenzen und Ressourcen innerhalb des Konzerns noch stärker als bisher bündeln und Synergien nutzen müssen. Deshalb haben wir den Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel der Muttergesellschaft operativ noch intensiver mit unserer Tochtergesellschaft eccos pro verflochten und unter eine einheitliche Führung gegeben. Trotz des vorliegenden Vorschlags an die Hauptversammlung bleibt es Ziel der Gesellschaft wieder eine Ergebnissituation zu schaffen, die es ermöglicht mit Regelmäßigkeit eine zufriedenstellende Dividende auszuzahlen. Kontakt: Frank Reiske Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-115 E-Mail: frank.reiske@sag-schlagbaum.com 25.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 803697 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803697 25.04.2019 CET/CEST ISIN DE0007190001 AXC0318 2019-04-25/19:21