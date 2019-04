Microsoft (WKN: 870747) präsentierte am Mittwoch grandiose Zahlen für das abgelaufene März-Quartal. Die freudige Antwort von der Börse kommt heute postwendend. Die Aktie verteuert sich um +3,96% auf 129,96 US$. Microsoft wird damit vom Markt mit 996 Milliarden US-Dollar bewertet. Zwischenzeitlich knackte der Tech-Riese am Donnerstag die magische Marke von 1 Billion US-Dollar Börsenwert.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten 2019 um 14% von 26,8 auf 30,6 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsüberschuss wuchs von 7,4 auf 8,8 Milliarden US-Dollar (oder 1,14 US$ pro Aktie), ein Plus von 18,7%. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 (Microsoft bilanziert jeweils ab/bis Jahresmitte) explodierte der Gewinn von 7,7 auf 26,1 Milliarden US-Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr 2018 (Juli 2017 bis Juni 2018) schrieb der Techkonzern einen Gewinn von 25,5 Milliarden US-Dollar oder 3,25 US-Dollar pro Aktie.

