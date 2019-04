The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.04.2019



ISIN Name



DE000A1YCNB3 VALENS HLDG AG INH O.N.

IT0003690283 GRUPPO CERAM. RICCHETTI

IT0004249329 DAMIANI SPA EO -,440

US09072X1019 BIOPHARMX CORPORATION

US63937X1037 NAVIDEA BIOPHARM. DL-,001

US88368Q1031 THESTREET INC. DL -,01