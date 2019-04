Moody's Analytics, ein global aufgestellter Anbieter von Finanzinformationen, gab heute bekannt, dass die Standard Bank Group mit Sitz in Johannesburg die Lösung CreditLens von Moody's Analytics ausgewählt hat, um ihre Kreditprozesse zu digitalisieren und automatisieren. Die auf der neuesten cloudbasierten Technologie aufbauende CreditLens-Plattform hilft Finanzinstitutionen dabei, ihre kommerziellen Kreditprozesse zu digitalisieren, um schnellere und besser fundierte Kreditentscheidungen zu ermöglichen.

Mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 148 Milliarden US-Dollar ist die Standard Bank Group nach dieser Messgröße die größte Bank in Afrika. Sie bietet Bank- und Finanzdienstleistungen in 20 Ländern im subsaharischen Afrika an. Diese ausgedehnte Präsenz war mitunter ein Beweggrund für die Bank, eine cloudbasierte Plattform anzustreben.

"Es wurde immer ineffizienter, standortbezogene Systeme über so viele Segmente und Regionen hinweg zu unterhalten. Deshalb gefiel uns das Konzept der CreditLens-Plattform, die immer auf dem neuesten Stand ist, da Produktaktualisierungen über die Cloud erfolgen", so Gordon Turnbull, Head of Credit für Firmenkunden bei der Standard Bank Group. "Zudem ist es entscheidend, dass uns die gewählte Lösung die Flexibilität gibt, unsere firmeneigenen Modelle für Risikobewertungen zu verwenden, was mit dem Produkt von Moody's Analytics möglich ist."

Die Bank wird die CreditLens-Lösung für die Automatisierung von wichtigen Komponenten seiner Kreditfunktion verwenden, einschließlich Datenaufnahme und Workflow. Die Vision der Bank ist es, Mitarbeiter an vorderster Front mithilfe der cloudbasierten Funktionalität der Lösung in die Lage zu versetzen, von überall aus sofortige Kreditentscheidungen zu treffen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir der Standard Bank Group dabei helfen können, ihre Kreditinfrastruktur mit moderner Architektur und Cloud-Technologie zu transformieren", so Elaine Wong, Head of Credit Assessment and Origination bei Moody's Analytics. "Als größte Bank von Afrika und Vorreiter bei Finanzinnovationen wird die Standard Bank Group von der Flexibilität und Konfigurierbarkeit der CreditLens-Plattform profitieren, insbesondere durch einen schnelleren und besseren Entscheidungsfindungsprozess."

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Financial Intelligence und Analysetools, die Managern helfen bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere breite Risikokompetenz, expansiven Informationsressourcen und innovativen Applikationen für Technologien helfen unseren Klienten dabei, sich in entwickelnden Märkten zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden, ausgezeichneten Lösungen, welche sich zusammensetzen aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen, aufgebaut, um eine nahtlose Kundenerfahrung zu gewährleisten. Uns vertrauen bereits tausende Organisationen weltweit, mit unserer Verpflichtung zu Exzellenz, offener Denkweise und der Fokussierung auf die Bedürfnisse des Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Moody's Analytics, www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation erzielte 2018 einen Umsatz von 4.4 Milliarden US-Dollar, beschäftigt rund 13.100 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.

