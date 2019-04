Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen im ersten Quartal von 62 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Start des Herstellers von Verbindungstechnik in das neue Jahr sei schwach ausgefallen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 16:41 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

ISIN DE000A1H8BV3

AXC0327 2019-04-25/20:37