Hersteller des hochwertigsten, kostengünstigsten und kohlenstoffärmsten Aluminiums soll bis 2021 1,5 Milliarden für Eastern Kentucky erwirtschaften

Anstieg der Steuereinnahmen in Eastern Kentucky um über 35 Millionen USD und im Commonwealth of Kentucky um über 75 Millionen USD bis 2021

Geschätzte Schaffung von über 31.000 Arbeitsplätzen in den Folgejahren im Commonwealth und Steigerung der Mitarbeitereinkommen um 371,6 Millionen USD in Eastern Kentucky sowie um 793,7 Millionen USD im Commonwealth bis 2021

James V. Koch, Professor Emeritus of Economics, President Emeritus der Old Dominion University und Autor des Berichts, hat nahezu 50 Studien über wirtschaftliche Auswirkungen verfasst, darunter den "Virginia's Annual State of the Commonwealth Report"

Heute wurde ein Bericht von Dr. James V. Koch, Board of Visitors Professor Emeritus of Economics und President Emeritus der Old Dominion University, zu den geschätzten Auswirkungen von Braidy Industries ("Braidy") auf die Wirtschaft des Commonwealth of Kentucky veröffentlicht. Dr. Koch und sein Team modellierten die regionalen Auswirkungen des Einstiegs von Braidy Atlas in die Wirtschaft, von der Konstruktion bis hin zur ersten Produktion im Jahr 2021. Sie kamen zu dem Schluss, dass Braidy ein wirtschaftliches Wachstum in Höhe von 2,8 Milliarden USD in Kentucky und von 1,54 Milliarden USD in der Sechs-Länder-Region Eastern Kentucky bewirken wird.

Der Bericht führt außerdem 1.500 Arbeitsplätze im Baubereich sowie 650 neue Dauerarbeitsplätze in der fortschrittlichen Fertigung auf, die etwa 3.600 zusätzliche Arbeitsplätze in den Nachbarschaftsgemeinden schaffen würden. Dr. Koch erklärte: "Braidy setzt seine Vision der Revitalisierung von Appalachia durch die Produktion von kohlenstoffarmem, hochwertigem Aluminium um."

Auf Basis des Modells der ökonomischen Auswirkungen RIMS-II des U.S. Department of Commerce sagt die Studie vorher, dass Braidy bis 2021 ein erhebliches wirtschaftliches Wachstum erzeugen wird. Dazu zählen folgende Faktoren:

Braidy wird die üblicherweise hohen Produktions- und Betriebskosten mithilfe der Vorteile eines Neubaus und der technologischen Weiterentwicklungen ausgleichen, die mit modernsten Fertigungsmaschinen einhergehen.

Braidy kann seine Logistikkosten deutlich reduzieren, da 13 Hersteller von Automobilteilen etwa 400 km von der Braidy-Zentrale angesiedelt sind und das Unternehmen direkten Zugang zu wichtigen Eisenbahnstrecken, Autobahnen und zum Ohio hat.

Braidy setzt auf das stabile Angebot an erfahrenen, kompatiblen und qualifizierten Arbeitskräften, die durch wirtschaftliche Veränderungen verdrängt wurden. Diese Veränderungen haben letztlich zur Rezession des Bergbaus und der Stahlindustrie geführt.

Braidy wird 3,7 zum regionalen Bruttosozialprodukt des statistisch erfassten Gebiets Huntington-Ashland beitragen.

Der Commonwealth of Kentucky außerhalb der Sechs-Länder-Region Eastern Kentucky wird von über 70 der wirtschaftlichen Auswirkungen profitieren, die mit den Planungs- und Bauaktivitäten von Braidy einhergehen.

"Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen, dass Braidys Vision nicht nur kurzfristige, revolutionäre Auswirkungen auf die Materialkunde und nachhaltige Fertigung haben wird, sondern weitaus wichtiger auch den Wohlstand von Generationen in Eastern Kentucky und dem Commonwealth vorantreiben wird", so Braidy Industries CEO und Chairman Craig Bouchard. "Die von Braidy geschaffenen direkten und indirekten wirtschaftlichen Vorteile fördern den Wiederaufbau der Appalachia-Region, da wir einen Wandel in der Metallindustrie mit kohlenstoffarmem, hochwertigem und kostengünstigem Aluminium bewirken."

"Braidy hat bereits für eine extreme Belebung der Wirtschaft in Eastern Kentucky gesorgt und wird in Kürze der wichtigste Wirtschaftsmotor für ganz Kentucky sein", fuhr Dr. Koch fort. "Braidy war in den vergangenen drei Jahrzehnten unbestritten einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Eastern Kentucky und wird nach seiner vollständigen Entfaltung die Liste der wichtigsten Unternehmen in Kentucky anführen."

Dr. Koch hat zurzeit den Status des Board of Visitors Professor Emeritus of Economics und President Emeritus der Old Dominion University. Er hat nahezu 50 Studien über wirtschaftliche Auswirkungen durchgeführt, 12 Bücher geschrieben, 120 Fachbeiträge und Reportagen in renommierten Zeitschriften wie beispielsweise The New York Times, The Wall Street Journal und The Washington Post verfasst.

Über die Braidy Atlas Mill:

Braidy Atlas ist das erste komplett neu errichtete Walzwerk in den USA seit 37 Jahren.

Dieses neue Werk ist vollständig auf die langfristige Versorgung mit hochwertigem, kohlenstoffarmem Aluminium ausgelegt.

Braidy Atlas ist der erste Hersteller von Produkten aus gewalztem Aluminiumblech, der von Beginn an ausnahmslos zu 100 kohlenstoffarme Ausgangsprodukte verwendet.

Braidy Atlas, das erste Unternehmen, das die emissionsrechtliche Genehmigung (Air Permit) als "Quelle für geringfügige Emissionen" von der Federal EPA erhielt, strebt um 20 geringere Kohlenstoffemissionen an als der nächste Wettbewerber mit einem geringen Kohlenstoffausstoß.

Über Braidy Industries, Inc.:

Braidy Industries, Inc. wurde gegründet, um einen nationalen Wandel in der Herstellung und im Einsatz von effizienten, umweltfreundlichen Metalllegierungen einzuläuten, die leichter und stärker als die Metalle sind, die derzeit zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. In der Materialwissenschaft vollzieht sich zurzeit eine Leichtbaurevolution und wir haben die Absicht, die metallerzeugende Industrie durch transformative Ökonomie und Technologie auf den Kopf zu stellen. Wir sind davon überzeugt, dass wir hervorragend aufgestellt sind, um diese Transformation anzuführen, indem wir die Infrastruktur errichten, um eine zügige Annahme und Skalierung von Metallleichtbautechnologien der nächsten Generation zu ermöglichen. Mit seinem ersten Projekt, dem Bau eines neuen Aluminiumwalzwerks im EastPark Industrial Center in Ashland (Kentucky), positioniert sich das Unternehmen als kostengünstiger Produzent von jährlich 300.000 US-Tonnen serienreifen Aluminiumblechs der Serien 3000, 5000 und 6000 für die Automobilindustrie. Die Braidy-Tochtergesellschaft Veloxint ist ein MIT-inkubiertes Unternehmen für Leichtbaulösungen, das Teile mithilfe einer neuartigen nanokrystallinen Technologie herstellt. NanoAL, die neueste Tochtergesellschaft von Braidy, ist weltführend in der Anwendung der Wissenschaft der nanokristallinen Technologie auf Aluminiumblech. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.braidy.com.

