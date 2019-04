Die Feier der persönlichen und beruflichen Spielerreise beginnt am 1. Mai mit spielbegleitenden Aktivitäten und Eröffnung der Vorbestellung für das Box-Set

Heute kündigte Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, eine Zusammenarbeit mit Garth Brooks in seinem Erfolgsspiel Words With Friends 2 an. Zum Auftakt einer mehrmonatigen Feier zum 10-jährigen Bestehen der Spiele-Franchise und Brooks' beispielloser Karriere als Sänger und Songschreiber werden Spieler und Fans mit Garth-bezogenen In-Game-Aktivitäten und laufenden Ankündigungen verwöhnt, beginnend mit der heutigen Enthüllung von "Journey" ("Reise") als "Wort des Jahres" des Spiels.

Garth Brooks und Words With Friends feiern ihre Meilensteine 2019, indem sie den Fans neue Möglichkeiten der Interaktion mit Garth und dem Spiel bieten. Am 1. Mai wird Brooks als Co-Moderator von Words With Friends LIVE fungieren, dem nächtlichen Quizspiel, das innerhalb von Words With Friends 2 ausgestrahlt wird. In Verbindung damit wird das FINALE Vorbestellfenster für nummerierte Sonderausgaben von The Legacy Collection Brooks' Vinyl-Box-Set mit sieben Platten zu Ehren seiner gesamten Karriere am selben Tag um 16:00 Uhr PT (Pazifikzeit) eröffnet. Folgen Sie Garth hier, um benachrichtigt zu werden, wenn er das Fenster mit seinem Live-Auftritt auf GarthBrooks.com/vinyl öffnet. Während früherer Vorbestellungen war das Box-Set innerhalb weniger Stunden vergriffen, wobei während des ersten Fensters für die Kollektion innerhalb von 18 Stunden 420.000 Vinyls verkauft wurden.

"Seit Jahren bringt Words With Friends die Welt zusammen, um zu spielen und Beziehungen zwischen Familien, Fremden und Freunden aufzubauen", sagte Brooks. "Ihre JOURNEY (REISE) führt diejenigen, die miteinander spielen, zusammen. Ich bin ein großer Fan und großer Spieler von Words With Friends und meine Beziehungen zu meiner Familie und Freunden haben davon profitiert. Es ist eine Ehre, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Worte von LIEBE, MUSIK und EINHEIT zu verbreiten."

"Garths unglaublicher, Hitparaden-führender Musikkatalog und die überfüllten Stadionaufführungen vereinen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt", sagte Bernard Kim, Präsident des Verlages Zynga. "Wir sind stolz und demütig, dass Words With Friends eine leistungsstarke neue Plattform für Garth sein wird, um mit seinen Fans und Mitspielern in Kontakt zu treten, neben den vielen Freundschaften, die im Spiel entstanden sind. 2019 markiert große Meilensteine für Garth und Words With Friends und ein "Freundschaftsjubiläum" für die vielen Kontakte, die im Spiel entstanden sind."

Seit Garth Brooks' Karrierebeginn im Jahr 1989 mit seinem selbstbetitelten Debütalbum hat er in der Country-Musik Aufnahme- und Live-Show-Rekorde gebrochen. Brooks ist der erste und einzige Künstler, der sechsmal den CMA Award für "Entertainer of the Year" (Unterhaltungskünstler des Jahres) gewonnen hat. Brooks ist auch der erste Künstler in der Geschichte, der sieben Diamond Awards für sieben Alben erhielt. Mit über 148 Millionen verkauften Alben ist er der meistverkaufte Künstler in der Geschichte der USA. Brooks ist Mitglied der International Songwriters Hall of Fame, der Nashville Songwriters Hall of Fame, der Country Music Hall of Fame und der Musicians Hall of Fame und hat jede Auszeichnung erhalten, die die Plattenindustrie vergeben kann. Seine Stadionshows 2019 haben im Anschluss an eine dreieinhalbjährige Welttournee, die als die größte Nordamerika-Tour der Geschichte gilt, bei jeder Station einen Besucherrekord aufgestellt.

Um Garth Brooks bei seinem Debüt als Co-Moderator bei Words With FriendsLIVE zu begleiten, melden Sie sich bitte am Mittwoch, den 1. Mai um 18:15 Uhr PT (Pazifikzeit) 21:15 ET (Ostküstenzeit) auf Words With Friends 2 an. Words With Friends 2 kann kostenlos im App Store für iPhone und iPad und in Google Play für Android-Geräte heruntergeladen werden.

Über Words With Friends

Words With Friends wurde 2009, nur ein Jahr nach dem Start des AppStore, eingeführt und hat sich zum beliebtesten sozialen Wortspiel in den USA entwickelt. Seitdem hat sich das Spiel auf neue Plattformen wie Facebook Messenger ausgeweitet und mit Words With Friends 2wurde eine erfolgreiche Fortsetzung veröffentlicht. Darüber hinaus hat die nächtliche "Spiel-im-Spiel"-Quizshow Words With Friends LIVE innovative neue Spielweisen eröffnet. Der Erfolg des Spiels auf dieser zehn Jahre langen Reise wurde durch Spielerverbindungen ermöglicht, die durch ein schnelles und kluges Wortspiel geknüpft wurden, das zu einem Prüfstein im Leben der Fans geworden ist.

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen Zyngas Franchisen gespielt, darunter CSR Racing, Empires Puzzles, Merge Dragons!, Words With Friends und Zynga Poker. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und mobile Geräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Studios in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter und Facebook.

Anmerkungen des Verfassers:

