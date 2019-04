Stuttgart (ots) - Das Mantra von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, die deutsche Wirtschaft brauche starke heimische Banken, ist nicht falsch. Im Fall einer neuen Weltwirtschaftskrise bestünde die Gefahr, dass ausländische Institute sich auf ihren Heimatmarkt zurückziehen. Dass da in Deutschland wenigstens eine heimische Bank mit weltweitem Netzwerk bestehen bleiben sollte, ist daher vernünftig. Selbst wenn die Commerzbank von einem ausländischen Institut übernommen werden sollte, bliebe die Deutsche Bank. Deren Gesundung schreitet durchaus voran. Wenn sie die Amputation von Teilen des Investmentbankings und die Integration der Postbank überwunden hat, könnte sie in ein paar Jahren einen neuen Anlauf zur Übernahme machen.



