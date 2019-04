NEW YORK (Dow Jones)--Am Donnerstag haben an den US-Börsen die positiven Vorzeichen überwogen. Der Nasdaq-Composite kletterte im frühen Handel sogar auf ein Rekordhoch. Dagegen drückten enttäuschende Quartalszahlen von 3M den Dow-Jones-Index ins Minus. Er verlor 0,5 Prozent auf 26.462 Punkte, zeigte sich damit aber deutlich erholt von seinem Tagestief. Der S&P-500 schloss kaum verändert. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,2 Prozent.

Umgesetzt wurden 790 (Mittwoch: 801) Millionen Aktien. Dabei wurden 1.044 Kursgewinner und 1.865 -verlierer gesehen. Unverändert schlossen 121 Titel.

Im Mittelpunkt des Interesses stand abermals die Berichtssaison, denn 3M war bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das am Donnerstag Zahlen vorgelegt hatte, und auch nicht das letzte: Nach Handelsschluss sollten noch Ergebnisse von Intel und Amazon kommen.

Auch Konjunkturdaten mussten verarbeitet werden. Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA ist im März deutlich höher als erwartet ausgefallen. Demnach stieg dieser gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent. Volkswirte hatten ein Plus von nur 0,8 Prozent prognostiziert. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 1,3 Prozent, nachdem sie im Vormonat um 0,1 Prozent zugelegt hatten. Zudem wurde der Vormonatswert nach oben revidiert.

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 20. April dagegen stärker als erwartet zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg diese auf saisonbereinigter Basis um 37.000 auf 230.000 Anträge. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 200.000 vorhergesagt.

Herbe Enttäuschung von 3M - Microsoft mit guten Zahlen

Eine herbe Enttäuschung gab es bei 3M. Der Konsumgüterhersteller hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen verfehlt. Für das Gesamtjahr ist 3M zudem nun pessimistischer. Außerdem startet das Unternehmen eine Restrukturierung, die mit dem Abbau von 2.000 Stellen einhergeht. Die Aktie des im Dow gelisteten Unternehmens brach um fast 13 Prozent ein.

Microsoft hat mit den Zahlen für das dritte Quartal die Markterwartungen übertroffen - vor allem wegen des starken Wachstums im Cloud-Geschäft. Die Aktie gewann 3,3 Prozent, die Marktkapitalisierung des Unternehmens kletterte erstmals über die Billionen-Dollar-Marke.

Die Facebook-Aktie schoss um 5,8 Prozent nach oben. Das Soziale Netzwerk hatte im ersten Quartal trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs nur gut halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Gedrückt wurde das Ergebnis von einer Rückstellung für Rechtskosten in Höhe von 3 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen der Verbraucherschutzbehörde FTC wegen Datenschutzverstößen. Ohne diese Sonderbelastung seien die Geschäftszahlen nicht übel, heißt es.

Der Elektroautohersteller Tesla hat im ersten Quartal nach Gewinnen in den beiden Vorquartalen wieder einen Verlust eingefahren, will im dritten Quartal jedoch in die Gewinnzone zurückkehren. CEO Elon Musk bereitete die Tesla-Aktionäre zudem auf eine mögliche Kapitalerhöhung vor. Die Aktie gab um 4,3 Prozent nach.

Der Paketdienstleister United Parcel Service hat im ersten Quartal vor allem wegen widrigen Wetters in den USA weniger verdient, der Umsatz verharrte nahezu auf Vorjahresniveau. Die Erwartungen des Marktes wurden damit verfehlt. Die Aktie fiel um 8,1 Prozent.

Ölpreise unter Druck - Euro auf tiefstem Stand seit fast zwei Jahren

Die Ölpreise zeigten sich nach den Vortagesabgaben, ausgelöst durch eine überraschend deutliche Zunahme der US-Öllagerdaten, erneut mit Verlusten. Die Investoren wägen derzeit die Wahrscheinlichkeit ab, ob die großen Ölförderländer als Reaktion auf die härteren US-Sanktionen gegen den Iran tatsächlich mit einer höherer Förderung reagieren. Hier gebe es Zweifel, da derzeit zwei der drei wichtigsten Förderländer aktiv versuchten, die Produktion zu drosseln, um das Marktgleichgewicht wiederherzustellen und zudem die Preise anzuheben, heißt es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1 Prozent auf 65,21 Dollar, Brent ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 74,35 Dollar.

Der Euro fiel mit 1,1118 Dollar im Verlauf auf den tiefsten Stand seit 22 Monaten, nachdem am Vortag noch Kurse über der Marke von 1,12 Dollar aufgerufen worden waren. Im späten US-Handel zeigte er sich etwas erholt bei rund 1,1130 Dollar. Stratege Kit Juckes von der Societe Generale verwies auf zuletzt schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone in dieser und der vergangenen Woche. Das Umfeld für den Euro habe sich nicht geändert. Marktteilnehmer setzten unverändert auf steigende Dollar- und fallende Euro-Kurse.

Der "sichere Hafen" Gold legte geringfügig zu. Der Preis für die Feinunze verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 1.278 Dollar. Am Anleihemarkt gaben die Notierungen nach den überraschend guten Auftragseingängen leicht nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 1 Basispunkt auf 2,53 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.462,08 -0,51 -134,97 13,44 S&P-500 2.926,17 -0,04 -1,08 16,73 Nasdaq-Comp. 8.118,68 0,21 16,67 22,36 Nasdaq-100 7.816,92 0,42 32,51 23,49 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,33 0,8 2,32 112,4 5 Jahre 2,33 1,5 2,31 40,2 7 Jahre 2,42 1,0 2,41 17,6 10 Jahre 2,53 0,9 2,52 8,8 30 Jahre 2,94 1,0 2,93 -12,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:21 Mi, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1133 -0,20% 1,1156 1,1196 -2,9% EUR/JPY 124,28 -0,59% 124,86 125,14 -1,2% EUR/CHF 1,1362 -0,20% 1,1386 1,1402 +0,9% EUR/GBP 0,8635 -0,14% 0,8646 0,8646 -4,1% USD/JPY 111,65 -0,38% 111,92 111,77 +1,8% GBP/USD 1,2894 -0,07% 1,2901 1,2949 +1,0% Bitcoin BTC/USD 5.479,00 +0,82% 5.409,76 5.475,26 +47,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,03 65,89 -1,3% -0,86 +38,6% Brent/ICE 74,23 74,57 -0,5% -0,34 +35,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,61 1.275,36 +0,2% +2,25 -0,4% Silber (Spot) 14,95 14,92 +0,2% +0,03 -3,5% Platin (Spot) 887,50 884,50 +0,3% +3,00 +11,4% Kupfer-Future 2,86 2,91 -1,6% -0,05 +8,6% ===

