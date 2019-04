Aves One AG: Drohende einmalige Belastung aus Rechtsstreit DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Rechtssache Aves One AG: Drohende einmalige Belastung aus Rechtsstreit 25.04.2019 / 23:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Aves One AG: Drohende einmalige Belastung aus Rechtsstreit Hamburg, 25. April 2019 - Die Aves One AG gibt bekannt, dass aufgrund eines Gerichtsverfahrens ihrer Tochtergesellschaft BSI Blue Seas Investment GmbH im Zusammenhang mit einem im Jahr 2013 abgeschlossenen Kaufvertrag für Seecontainer mit einem Volumen von mehr als USD 100 Mio. zusätzliche einmalige Aufwendungen in Höhe von rund EUR 2,5 Mio. auf die Gesellschaft zukommen können. Die Schätzung dieses Betrages ergibt sich aus einer vorläufigen Einschätzung des Gerichts. Das Gerichtsverfahren läuft bereits seit dem Jahr 2014. Ein Gespräch zur vergleichsweisen Beilegung des Streits führte bislang zu keinem Ergebnis. Die Aves One AG wird im Rahmen des Konzernabschlusses 2018 eine entsprechende Rückstellung bilden. Damit verringert sich das prognostizierte EBITDA von EUR 54,7 Mio. auf EUR 52,2 Mio. Das EBT von prognostiziert EUR 13,7 Mio. verändert sich auf EUR 11,2 Mio. Liquiditätsseitig wurde hierfür ein diese Summe übersteigender Betrag bereits seit dem vorletzten Geschäftsjahr vorgehalten. Die Urteilsverkündung wird für Ende Mai 2019 erwartet. Über eine mögliche Revision wird die Gesellschaft nach der Urteilsverkündung entscheiden. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com www.avesone.com 25.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London EQS News ID: 803739 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803739 25.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A168114 AXC0342 2019-04-25/23:17