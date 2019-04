In den letzten Monaten haben die Aktienmärkte eine beachtliche Rally hingelegt. Doch der angesehene Ökonom Nouriel Roubini - bekannt für seine pessimistischen Prognosen - warnt vor zu viel Optimismus.Der Professor für Ökonomie an der renommierten Stern School of Business sieht zahlreiche Gründe, warum sich die jüngste Rally fortsetzen könnte: Eine Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft, die Hoffnung auf eine rasche Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt, die Erwartungen hinsichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...