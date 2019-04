Der amerikanische Technologiekonzern PCTEL Inc. (ISIN: US69325Q1058, NASDAQ: PCTI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,055 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 15. Mai 2019 (Record date: 8. Mai 2019). Damit zahlt das Unternehmen auf das Jahr gerechnet 0,22 US-Dollar als Dividende. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 4,81 US-Dollar (Stand: 25. April 2019) einer Dividendenrendite von 4,57 ...

