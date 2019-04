Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WWE: World Wrestling Entertainment am 25.4. -13,32%, Volumen 983% normaler Tage , NOA3: Nokia am 25.4. -9,00%, Volumen 424% normaler Tage , UPS: United Parcel Service am 25.4. -8,13%, Volumen 311% normaler Tage , SKS: Shinko Electric Industries am 25.4. 4,95%, Volumen 5% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 25.4. 6,74%, Volumen 5% normaler Tage , IBI: Ibiden Co.Ltd am 25.4. 10,11%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Ibiden Co.Ltd IBI 15.576 10.11% SW Umwelttechnik SWUT 19.000 6.74% Shinko Electric Indust ... SKS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...