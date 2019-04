R. STAHL AG veröffentlicht testierte Geschäftszahlen für das Jahr 2018: Signifikante Verbesserung der Finanzkennzahlen und weiter verbesserte Ertrags- und Finanzlage durch steigenden Umsatz sowie verbesserte Kostenstrukturen DGAP-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis R. STAHL AG veröffentlicht testierte Geschäftszahlen für das Jahr 2018: Signifikante Verbesserung der Finanzkennzahlen und weiter verbesserte Ertrags- und Finanzlage durch steigenden Umsatz sowie verbesserte Kostenstrukturen 26.04.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEINFORMATION R. STAHL veröffentlicht testierte Geschäftszahlen für das Jahr 2018: Signifikante Verbesserung der Finanzkennzahlen und weiter verbesserte Ertrags- und Finanzlage durch steigenden Umsatz sowie verbesserte Kostenstrukturen * Umsatz wächst um 4,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf 280,1 Mio. EUR * EBITDA vor Sondereinflüssen auf 15,2 Mio. EUR um 9,4 Mio. EUR stark angestiegen * Jahresergebnis von -7,0 Mio. EUR trotz höherer Sondereinflüsse um 14,2 Mio. EUR gegenüber Vorjahr (2017: -21,2 Mio. EUR) signifikant verbessert * Free Cash Flow um 4,4 Mio. EUR auf 12,6 Mio. EUR deutlich erhöht * Kein Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2018 aufgrund Jahresverlust Waldenburg, 26. April 2019 - R. STAHL, führender Anbieter von Produkten und Systemen für den Explosionsschutz, veröffentlicht heute die Geschäftszahlen für das Jahr 2018. Ein steigender Umsatz und rückläufige Kosten haben die Ertrags- und Finanzlage von R. STAHL gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert deutlich verbessert. "Insgesamt kamen wir im Jahr 2018 mit unserem Effizienzsteigerungsprogramm R. STAHL 2020 besser als geplant voran und dies zeigt Wirkung", sagte der Vorstandsvorsitzende von R. STAHL, Dr. Mathias Hallmann. "Um weitere Verbesserungen zu erreichen, wird die weiterhin konsequente Abarbeitung auch im Jahr 2019 im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen", so Dr. Hallmann weiter. Im Jahr 2018 hat R. STAHL den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf 280,1 Mio. EUR gesteigert (2017: 268,5 Mio. EUR). Sehr gut entwickelte sich dabei das Geschäft in Deutschland, wo mit 9,4 Mio. EUR ein Plus von 15,4 Prozent auf 70,3 Mio. EUR erzielt wurde (2017: 60,9 Mio. EUR). Die Zentralregion - bestehend aus Afrika und Europa ohne Deutschland - verzeichnete einen Rückgang des Umsatzes um 3,8 Prozent auf 116,1 Mio. EUR (2017: 120,7 Mio. EUR). Erfreulich entwickelte sich die Region Amerika; der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf 31,2 Mio. EUR gesteigert werden (2017: 29,0 Mio. EUR). Einen wesentlichen Beitrag hierzu lieferte die Neuaufstellung der Tochtergesellschaft in den USA, die insbesondere das Geschäft mit Kunden aus der chemischen Industrie weiter ausbauen konnte. In Asien verzeichnete R. STAHL einen Umsatz von 62,5 Mio. EUR und konnte gegenüber Vorjahr (2017: 57,9 Mio. EUR) ebenfalls um 7,9 Prozent wachsen. Umsatzwachstum und Produktivitätssteigerungen führten zu einer deutlichen Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 9,5 Mio. EUR (2017: 2,3 Mio. EUR). Dies schlug sich entsprechend auch im Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) nieder, das so gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Mio. EUR auf -4,2 Mio. EUR gesteigert werden konnte (2017: -10,7 Mio. EUR). Ähnlich erfreulich entwickelte sich das EBITDA vor Sondereinflüssen, das sich gegenüber dem Vorjahr auf 15,2 Mio. EUR mehr als verdoppelte (2017: 5,8 Mio. EUR). Das Jahresergebnis in Höhe von -7,0 Mio. EUR verbesserte sich um 14,2 Mio. EUR (2017: -21,2 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie auf -1,10 EUR (2017: -3,28 EUR). Zum 31.12.2018 konnte die Nettoverschuldung auf 5,5 Mio. EUR weiter verringert werden. Der Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) belief sich zum Jahresende 2018 auf 0,58. "Damit hat sich R. STAHL im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder eine gesunde Kapitalstruktur geschaffen", so Finanzvorstand Volker Walprecht. Die Eigenkapitalquote von 27,3 Prozent konnte trotz Jahresverlust in etwa auf Vorjahresniveau (2017: 27,7) gehalten werden. Jahresprognose 2019 Mit Blick auf die Vermögens- und Finanzlage sehen wir uns sehr solide aufgestellt. Darüber hinaus verläuft unser Effizienzprogramm R. STAHL 2020 weiterhin planmäßig. Wir gehen davon aus, dass die konsequente Umsetzung unserer Maßnahmen zu einer weiteren Steigerung der Profitabilität führt. Voraussetzung dafür ist, dass eine anhaltend robuste Nachfrage in unseren Hauptabsatzmärkten zu einer stabilen Umsatzentwicklung führt. Kennzahlen R. STAHL-Konzern in Mio. EUR 2018 2017 Veränd. in % Umsatz 280,1 268,5 +4,3 Deutschland 70,3 60,9 +15,4 Zentralregion 1) 116,1 120,7 -3,8 Amerika 31,2 29,0 +7,7 Asien/Pazifik 62,5 57,9 +7,9 Auftragsbestand zum 31. Dezember 72,6 92,3 -21,4 EBITDA vor Sondereinflüssen 2) 15,2 5,8 >+100 EBITDA 9,5 2,3 >+100 EBIT vor Sondereinflüssen 2) 2,0 -6,7 n.a. EBIT -4,2 -10,7 +61,1 Jahresergebnis -7,0 -21,2 +67,0 Ergebnis je Aktie (in EUR) -1,10 -3,28 +67,0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 18,2 19,7 -7,7 Abschreibungen 13,6 13,0 -5,0 Investitionen 3) 10,4 10,4 0,0 Bilanzsumme zum 31. Dezember 227,9 249,6 -8,7 Eigenkapital zum 31. Dezember 62,3 69,1 -9,8 Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 27,3% 27,7% Nettoverschuldung zum 31. Dezember 4) 5,5 18,1 +69,6 Mitarbeiter zum 31. Dezember 5) 1.690 1.763 -4,1 1) Afrika und Europa ohne Deutschland 2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens. 3) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 4) ohne Pensionsrückstellungen 5) ohne Auszubildende Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz der R. STAHL AG zum Geschäftsjahr 2018 Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Mathias Hallmann und der Finanzvorstand der R. STAHL AG, Volker Walprecht, werden die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2018 heute im Rahmen einer Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz um 10:00 Uhr erläutern und anschließend für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Die Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt. 1.690 Mitarbeiter erwirtschafteten 2018 weltweit einen Umsatz von 280,1 Mio. EUR. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). 