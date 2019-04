Mit einem provokanten Facebook-Beitrag sorgt Boris Palmer wieder einmal für Schlagzeilen - und eine Debatte, die überfällig ist: nämlich über politische Korrektheit als Selbstzweck.

In der vergangenen Woche hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer erneut Schlagzeilen gemacht. In einem durchaus provokanten Beitrag auf seiner Seite in den sozialen Netzwerken stellte er die Frage, wie die Deutsche Bahn die Personen aussucht, die sie auf der ihrer Website abbildet. Man musste ihn so verstehen, dass er die Auswahl der Menschen dort für nicht repräsentativ für die deutsche Gesellschaft hielt. Allerdings konnte man seinen Beitrag nicht so lesen, dass er etwas gegen die Abgebildeten hätte.

Den fälligen Shitstorm nahm er gleich vorweg; nicht nur die Deutsche Bahn AG, auch einige seiner Parteifreunde und andere zumeist sich selbst im linken Spektrum verordnende Kommentatoren reagierten erwartungstreu - nämlich voller Empörung und mit Schaum vor dem Mund.

Nun kann die Deutsche Bahn Werbung machen, mit wem sie will - immerhin habe ich durch Herrn Palmer beziehungsweise die Reaktion des Unternehmens gelernt, dass die abgebildeten Personen prominent sind und deswegen ausgewählt wurden, weil sie viel erreicht haben. Ich hatte bei ihrem Anblick eher vermutet, dass sie ausgewählt wurden, weil sie sympathisch und entspannt wirken und damit ein positives Reiseerlebnis nahelegen. Als regelmäßiger Bahnfahrer kann ich immerhin bestätigen, dass die fünf Fotos nur einen Bruchteil der Diversität der Bahnkunden abbilden. Auch wirken nicht alle Reisenden so sympathisch und entspannt.

Das Problem der Diskussion liegt aber tiefer - und dies wollte der Tübinger OB wahrscheinlich verdeutlichen. Es ist inzwischen üblich geworden, Menschen in Gruppen beziehungsweise Identitäten einzuteilen. Das macht es natürlich wesentlich leichter, diese Menschen dann zu beurteilen oder ihr vermeintliches Schicksal zu verstehen.

