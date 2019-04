Es ist ein Schmelzprodukt aus Soda und Sand und kommt bei etlichen Anwendungen zum Einsatz. So wird Silikat beispielsweise bei der Produktion von Fällungskieselsäuren zur Herstellung von Automobilreifen, als Bindemittel bei Putzen und Mörteln, als Bleichmittel, in Mineralfarben und Gussformen, zur Abdichtung von baulichen Oberflächen, in Reinigungs- und Waschmitteln, in Brandschutzanwendungen oder bei der Imprägnierung von Material eingesetzt.

Einer der größten Fabriken rund um jenen vielseitigen ... (Marco Schnepf)

