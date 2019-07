Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter. Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 - alle notieren so hoch wie nie zuvor. Es ist vor allem die Aussicht auf sinkende Zinsen bei einer gleichzeitig soliden Konjunktur, die die Kurse treibt. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Wer nicht investiert, ist selbst schuld."Für einen Bärenmarkt nach einem neuen Rekordhoch brauchte es in den letzten fünfzig Jahren entweder eine Rezession innerhalb des nächsten Jahres oder eine deutliche Überbewertung von Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...