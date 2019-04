Nel partizipiert an einem weiteren hochspannenden Projekt in Schweden, bei dem die erste nahezu emissionsfreie Eisen- und Stahlproduktion auf die Beine gestellt werden soll. Der Wasserstoff-Pure-Player wird einen Elektrolyseur mit einer Leistung von 4,5 Megawatt an das Joint Venture mit dem Namen Hybrit Development liefern - dem gehören Vattenfall, SSAB und LKAB an. Doch die Meldung hat einen kleinen Beigeschmack.

