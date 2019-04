In der Hauptversammlung ist Opposition angesagt, von Moralpredigt bis zu Schadenersatz. Wir sehen dies etwas distanzierter. Moralfragen gehören nicht zu der Beurteilung strategischer Entscheidungen großer Konzerne. Auch Fehler gehören dazu und deren Konsequenzen. Wir halten uns an die Fakten und diese sind: Auch nach 25 % Kursverlust in 12 Monaten geht es jetzt um die Frage: Was kosten die amerikanischen Klagen, nachdem bekannt ist, dass gut 75 % aller Kläger nie mit Glyphosat zu tun hatten und auch nicht direkt betroffen sind? Wie amerikanische Gerichte darüber denken und entscheiden ist deshalb anders zu beurteilen als sicherlich heute von einigen Opponenten dargestellt. Bitte abwarten!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info