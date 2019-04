CORESTATE kündigt zur Hauptversammlung Produktoffensive an, operatives Geschäft zeigt fundamentale Stärke DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung CORESTATE kündigt zur Hauptversammlung Produktoffensive an, operatives Geschäft zeigt fundamentale Stärke 26.04.2019 / 07:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORESTATE kündigt zur Hauptversammlung Produktoffensive an, operatives Geschäft zeigt fundamentale Stärke * Erweitertes Angebot mit Schwerpunkten Micro Living und Private Debt * Beschluss über Rekord-Ausschüttung von 53 Millionen Euro * Erweiterung des Aufsichtsrats * Umfassende ESG-Strategie mit erstem Nachhaltigkeitsbericht in 2019 Frankfurt, 26. April 2019. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender europäischer Investment-Manager für Immobilien, wird seine Produktpalette insbesondere in den Bereichen Micro Living und Private Debt deutlich ausbauen und nutzt damit gezielt den Rückenwind eines attraktiven heimischen und europäischen Marktumfeldes. Das gab das Unternehmen heute vor seiner Hauptversammlung bekannt. "2018 war durch zahlreiche Transformationsprozesse geprägt, um das Unternehmen hin zu einem führenden Partner für Immobilieninvestoren, vor allem aus dem institutionellen Bereich, weiterzuentwickeln. Im Jahr 2019 stehen weiterhin unsere Kunden ganz im Fokus, die von unserer Produktoffensive profitieren werden. Auf der Expansionsseite haben wir neben Deutschland vor allem auch das europäische Ausland im Visier", sagt Lars Schnidrig, CEO der CORESTATE Capital Group. CORESTATE partizipiert mit seinen Micro-Living- und Co-Living-Angeboten am Megatrend Urbanisierung. Das Unternehmen ist der deutsche Marktführer im Bereich Micro Living und plant, seine europäische Präsenz in diesem Jahr konsequent zu erweitern. In Wien, Köln, Frankfurt oder Düsseldorf werden neue Großprojekte an den Markt gebracht, zudem wurden jüngst in verschiedenen europäischen Metropolen weitere attraktive Bauplätze erworben; auch im Bereich Co-Living stehen neue Projekte an, unter anderem in Berlin, Amsterdam und Rotterdam. Zudem wird CORESTATEs Tochtergesellschaft HFS ihr Private-Debt-Angebot verbreitern. Der wachsende Bedarf an Wohnraum in deutschen Metropolen übersteigt schon heute und in den kommenden Jahren bei Weitem das Angebot - entsprechend hoch ist die Finanzierungsnachfrage in der Immobilienentwicklung. Dieses Wachstum spiegelt sich im Anstieg des Fondsvolumens der HFS im ersten Quartal 2019 auf über 1,25 Milliarden Euro und sehr stabilen Margen wieder. Lars Schnidrig: "Im Bereich Mezzanine-Finanzierungen erwarten wir für die kommenden Jahre einen anhaltenden Nachfragetrend. Durch die Marktführerschaft der HFS haben wir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil - vor allem auch, wenn es um eine weitere Diversifikation unseres Leistungsangebots geht." CORESTATE wird im zweiten Halbjahr 2019 seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Die Themen ESG und Transparenz nehmen für unsere Stakeholder und Investoren heute schon einen wesentlichen Stellenwert ein und sind Voraussetzung für die Ansprache vieler institutioneller Kunden. In Zukunft werden daher vor allem jene Asset Manager erfolgreich sein, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und ihre ESG-Vorgaben klar dokumentieren können. Ein zentrales Element der Nachhaltigkeitsinitiative bei CORESTATE bildet das Bekenntnis zu den Prinzipien für Verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen, kurz UNPRI. Der heutigen Hauptversammlung wird eine Rekordausschüttung von annähernd 53 Millionen Euro vorgeschlagen; dies entspricht bei 2,50 Euro je Aktie einer aktuellen Dividendenrendite von weit über 6 Prozent. Lars Schnidrig: "Unsere Dividendenpolitik sieht vor, dass wir auch künftig rund die Hälfte des Gewinns je Aktie ausschütten und damit unsere Anteilseigner umfassend am Unternehmenserfolg beteiligen." Ebenfalls auf der Tagesordnung der Hauptversammlung steht die Erweiterung des Aufsichtsrats um ein viertes Mitglied. Vorgeschlagen ist Jonathan Lurie, der über 20 Jahre Erfahrung bei führenden Unternehmen in der Immobilienbranche in allen wichtigen europäischen Regionen und Anlageklassen einbringt. Schon im März hatte CORESTATE mit der Bestellung von Lars Schnidrig zum CEO und der Verlängerung des Vorstandsvertrags von Thomas Landschreiber als CIO seine Führungsstruktur langfristig ausgerichtet. Angesichts dieser soliden Positionierung und einer nachhaltigen Stärke des operativen Geschäfts bestätigt die Gesellschaft den Finanzausblick für 2019. CORESTATE erwartet aggregierte Umsatzerlöse zwischen 285 und 295 Millionen Euro, ein EBITDA zwischen 165 und 175 Millionen Euro sowie ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen 130 und 140 Millionen Euro. Das Kerngeschäft der Gruppe, Real Estate Investment Management, wird voraussichtlich um mehr als 30 Prozent wachsen und damit im laufenden Geschäftsjahr die Qualität und Nachhaltigkeit der Erlösstruktur erhöhen. IR Kontakt Dr. Kai Gregor Klinger T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400 ir@corestate-capital.com PR Kontakt Jorge Person T: +49 69 3535630-1136 / M: +49 162 2632369 pr@corestate-capital.com Über CORESTATE Capital Holding S.A. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. 25 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 730 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden. 26.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg Telefon: +49 69 3535630-107 Fax: +49 69 3535630-29 E-Mail: IR@corestate-capital.com Internet: www.corestate-capital.com ISIN: LU1296758029 WKN: A141J3 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 803757 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803757 26.04.2019 ISIN LU1296758029 AXC0046 2019-04-26/07:26