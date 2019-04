The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2TSM88 VALENS HLDG AG INH O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA BPC1 XFRA US09072X3098 BIOPHARMX CORPORATION EQ01 EQU EUR N

CA NO1A XFRA US63937X2027 NAVIDEA BIOPHARM. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA HY7A XFRA US82510E2090 SHOPRITE HDGS ADR RC-,01 EQ01 EQU EUR N

CA THSN XFRA US88368Q2021 THESTREET INC. DL -,01 EQ01 EQU EUR N