FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3FB XFRA SE0003849223 BULTEN AB 0.376 EUR

UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.234 EUR

SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.135 EUR

PJX XFRA US71654V1017 PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N 0.009 EUR

ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.777 EUR

HPO XFRA US44106M1027 HOSPITALITY PROP. TR. SBI 0.485 EUR

HHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.602 EUR

DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. DL-,0001 0.557 EUR

9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.433 EUR

BBN XFRA US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P. 0.332 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.287 EUR

BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.252 EUR

ARS XFRA TRAALARK91Q0 ALARKO HLDG AS NAM. TN 1 0.026 EUR

WNL XFRA NO0010571680 WALLENIUS WILHEL. NK 0,52 0.006 EUR

OKL XFRA NO0003733800 ORKLA NK 1,25 0.269 EUR

SFQ XFRA LU0307018795 SAF HOLLAND S.A. EO-,01 0.450 EUR

LOR XFRA FR0000120321 OREAL (L') INH. EO 0,2 3.850 EUR

XNP XFRA FR0000120222 CNP ASSURANCES INH. EO 1 0.890 EUR

VLM XFRA FI0009007835 METSO CORP. 0.600 EUR

HUKI XFRA FI0009000459 HUHTAMAEKI OYJ 0.840 EUR

RWW XFRA ES0152503035 MEDIASET ESPANA EO -,50 0.306 EUR

GOKA XFRA US67623C1099 OFFICE PPTYS INC. TR. SBI 0.494 EUR

4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.472 EUR

FHDS XFRA AT0000754270 AMUNDI HEALTHC.STOCK A 0.300 EUR

GNBN XFRA CH0011484067 ST.GALLER KANTONALBK.SF70 14.059 EUR

VV2 XFRA CH0006227612 VETROPACK HLDG INH. SF 50 43.935 EUR

PJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD 0.004 EUR

UNC XFRA BE0003739530 UCB S.A. 1.210 EUR

AXZA XFRA AU000000AMC4 AMCOR LTD 0.106 EUR

0R1 XFRA DK0060634707 ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 1.447 EUR

PJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET. 0.004 EUR

ASME XFRA NL0010273215 ASML HOLDING EO -,09 2.100 EUR

AB2 XFRA NL0011540547 ABN AMRO GROUP DR/EO1 0.800 EUR

ASMF XFRA USN070592100 ASML HOLDING NY EO-,09 2.143 EUR

3MC XFRA NO0010734338 MULTICONSULT AS NK -,50 0.155 EUR