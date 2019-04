FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA USP7807HAV70 PETROLEOS D VEN.16/20REGS 0.000 %

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.096 EUR

XFRA DE000HLB3BH2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/16 0.001 %

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR

XFRA CH0253592783 ARYZTA AG UND. FLR 0.000 %

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EUR

T6O XFRA US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,01 0.319 EUR

3SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1 0.198 EUR

SL1 XFRA US8070661058 SCHOLASTIC CORP. DL-,01 0.135 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.054 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.016 EUR

WX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 0.593 EUR

NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.180 EUR

CZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYS 0.449 EUR

DWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.270 EUR

2KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.225 EUR

EPD XFRA US2937921078 ENTERPRISE PRODS PART. 0.393 EUR

EVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625 0.314 EUR

CAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.191 EUR

XTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.180 EUR

BAYA XFRA US0727303028 BAYER ADR /1/4 0.522 EUR

BSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER SP.ADR1 0.066 EUR

AY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01 0.319 EUR

M2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. 0.016 EUR

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.004 EUR

KEP1 XFRA SG1U68934629 KEPPEL CORP. SUB. SD-,25 0.099 EUR

IXD1 XFRA ES0148396007 INDITEX INH. EO 0,03 0.440 EUR

IJU XFRA SE0000936478 INTRUM AB SK-,02 0.892 EUR

FKM XFRA NO0010234552 AKER ASA A NK 28 2.327 EUR

HNK1 XFRA NL0000009165 HEINEKEN EO 1,60 1.010 EUR

4H5 XFRA NL0000008977 HEINEKEN HLDG EO 1,60 1.010 EUR

4G3A XFRA MU0117U00026 GOLDEN AGRI-RES DL-,025 0.004 EUR

UTY XFRA ID1000058407 UTD TRACTORS RP 250 0.052 EUR

XFRA DE000HLB3Q03 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/18 0.001 %

M8Y XFRA FR0010241638 MERCIALYS INH. EO 1 0.620 EUR