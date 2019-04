FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AO1B XFRA NL0009767532 ACCELL GRP NV CVA EO-,01

GW0A XFRA DE000A1YC7Y7 GEWA 5 TO 1 GMBH 14/18

PHPN XFRA US3632252025 GALECTIN THERA. DL-,01

0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS

4MQ XFRA SE0003303460 MQ HOLDING AB