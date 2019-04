FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HIJ2 XFRA NL0006237562 ARCADIS NV EO-,02

IB5A XFRA HK1097008929 I-CABLE COMMNCTNS

MH4N XFRA CH0003390066 MIKRON HLDG NA SF 0,10

UZAA XFRA CH0319416936 FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10

6CMA XFRA GB00BYZWX769 CRODA INTL LS -,10357143

66M XFRA SE0008216303 CLEAN MOTION AB O.N.

EZP1 XFRA CH0360826991 COMET HLDG AG NA SF 1