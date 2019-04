TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten bleibt am Freitag angeschlagen. Wie schon an den Vortagen attestieren Händler keine echte Kaufbereitschaft, daher überwiegen erneut die Minuszeichen in der Region. Dort, wo es doch positive Vorzeichen gibt, ist die Dynamik bei schwachen Umsätzen bescheiden. Nach dem überraschenden BIP-Rückgang in Südkorea am Vortag wird die Konjunkturskepsis nun durch schwachen Daten aus Japan zur Industrieproduktion untermauert. Diese ist im März sehr viel deutlicher als ohnehin befürchtet zurückgegangen.

Anleger setzten ihre Hoffnungen nun voll und ganz auf die USA, wo die BIP-Daten zum ersten Quartal anstehen - allerdings erst nach Börsenschluss in Asien. Volkswirte trauen Amerika ein sattes Wachstum von annualisiert 2,5 Prozent zu. Allerdings wären gute US-Daten ein zweischneidiges Schwert, warnen Händler. Denn bei guten Wachstumsdaten könnte ein massiver Kapitalabfluss in Richtung USA zum Problem in Asien werden.

Halbleitertitel mit Intel schwach

In ganz Asien neigen Halbleiterwerte zur Schwäche, nachdem der US-Chiphersteller Intel seine Jahresprognose gesenkt hat. In Taipeh in Taiwan verliert der Leitindex, in dem etliche Halbleiterwerte gelistet sind, rund 1 Prozent, Taiwan Semiconductor geben 2,6 Prozent ab. In Tokio fällt der Nikkei-225 mit den schwachen Industriedaten um 0,6 Prozent auf 22.165 Punkte, obwohl immerhin die Inflation im Großraum Tokio ein Lebenszeichen zeigt. Denn die dortigen Verbraucherpreise sind im April kräftiger als erwartet gestiegen. Belastet wird der japanische Aktienmarkt aber auch vom auf Tagessicht gestiegenen Yen. Der US-Dollar sinkt auf aktuell 111,64 Yen nach Wechselkursen zur Vortageszeit von rund 112 Yen. Nach Geschäftsausweis des Automobilzulieferers Denso geben die Titel in Tokio 2,6 Prozent ab.

Während Hongkong mit gut behaupteter Tendenz zu den wenigen Handelsplätzen mit Aufschlägen zählt, reiht sich das chinesische Kernland wieder hinten ein - Schanghai meldet Verluste von 0,7 Prozent. China Life hat weitere Geschäftszahlen zum ersten Quartal veröffentlicht - darunter 28-prozentigen Sprung des Neugeschäfts. Goldman Sachs rechnet mit einer "signifikanten Margenverbesserung". Die Aktie legt rund 2 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.382,40 +0,00% +13,03% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.178,52 -0,58% +10,81% 08:00 Kospi (Seoul) 2.177,80 -0,58% +6,70% 08:00 Schanghai-Comp. 3.099,36 -0,78% +24,28% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.583,67 +0,11% +14,32% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.349,55 -0,02% +9,17% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.634,09 -0,10% -3,25% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:28h % YTD EUR/USD 1,1136 +0,0% 1,1134 1,1136 -2,9% EUR/JPY 124,34 +0,1% 124,25 124,58 -1,1% EUR/GBP 0,8631 -0,0% 0,8633 0,8643 -4,1% GBP/USD 1,2902 +0,0% 1,2896 1,2885 +1,3% USD/JPY 111,65 +0,1% 111,59 111,87 +1,8% USD/KRW 1161,69 +0,1% 1159,99 1165,46 +4,3% USD/CNY 6,7357 -0,1% 6,7430 6,7433 -2,1% USD/CNH 6,7411 -0,1% 6,7497 6,7510 -1,9% USD/HKD 7,8449 +0,0% 7,8434 7,8434 +0,2% AUD/USD 0,7024 +0,1% 0,7015 0,6999 -0,3% NZD/USD 0,6644 +0,2% 0,6631 0,6584 -1,0% Bitcoin BTC/USD 5.181,26 -4,0% 5.399,00 5.427,01 +39,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,91 65,21 -0,5% -0,30 +38,3% Brent/ICE 74,18 74,35 -0,2% -0,17 +35,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,32 1.277,35 +0,2% +2,97 -0,2% Silber (Spot) 15,00 14,95 +0,3% +0,05 -3,2% Platin (Spot) 890,85 887,50 +0,4% +3,35 +11,9% Kupfer-Future 2,87 2,86 +0,4% +0,01 +9,1% ===

