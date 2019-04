Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Wirecard nach endgültigen Zahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) lägen um 10 beziehungsweise 5 Prozent unter den vorläufigen Eckdaten für das Schlussquartal 2018, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwirtschaftung von Barmitteln des Zahlungsabwicklers habe sich deutlich verbessert./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 10:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007472060