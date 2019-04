FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Das weiterhin schwache Umfeld in der Autobranche hinterlässt auch zum Jahresstart tiefe Spuren in der Bilanz von Daimler. Trotz nahezu stabiler Umsätze dürfte der Premiumautohersteller bei Vorlage der Quartalszahlen am Freitag einen Gewinneinbruch ausweisen. In allen Geschäftsbereichen - Mercedes, Trucks, Vans und Buses - rechnen Analysten mit teils deutlichen Rückgängen. Der positive Bewertungseffekt bei Financial Services aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit BMW bei Mobilitätsdiensten kann das nicht kompensieren. Die Frage steht daher im Raum, ob Daimler bereits jetzt ein zumindest kleines Fragezeichnen hinter den Jahresausblick setzt. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 38.937 -2% 7 39.785 EBIT 2.634 -21% 8 3.335 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.973 -13% 3 2.273 Ergebnis je Aktie 1,78 -16% 6 2,12

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CONTINENTAL (8:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 11.008 0% 12 11.013 EBITDA 1.355 -13% 3 1.555 EBIT k.A. -- -- 1.019 EBIT bereinigt 831 -22% 11 1.059 Ergebnis nach Steuern/Dritten 514 -30% 4 738 Ergebnis je Aktie unverwässert 2,74 -26% 3 3,69

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 1.287 +14% 8 1.131 EBIT 134 +20% 7 112 Ergebnis nach Steuern/Dritten 90 +33% 3 67 Ergebnis je Aktie 6,05 +34% 4 4,51

Weitere Termine:

06:50 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q, Paris

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven

07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q, Paris

07:30 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis, Tokio

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1Q, Edinburgh

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q, Courbevoie

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo

10:00 DE/Bayer AG, HV, Bonn

10:00 DE/Merck KGaA, HV, Frankfurt

10:00 DE/Gea Group AG, HV, Oberhausen

10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, HV, Luxemburg

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q, Irving

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon

15:00 LU/RTL Group SA, HV, Luxemburg

DIVIDENDENABSCHLAG

SAF-Holland 0,45 EUR ASML 2,10 EUR L'Oreal 3,85 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 96 zuvor: 96 -US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq zuvor: +1,7% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 1. Umfrage: 96,9 zuvor: 98,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.291,50 -0,15 S&P-500-Future 2.919,20 -0,24 Nikkei-225 22.165,37 -0,64 Schanghai-Composite 3.099,36 -0,78 +/- Ticks Bund -Future 165,71 4 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.282,60 -0,25 DAX-Future 12.330,00 -0,11 XDAX 12.305,00 -0,11 MDAX 25.836,00 -0,64 TecDAX 2.877,71 -0,62 EuroStoxx50 3.491,92 -0,31 Stoxx50 3.183,70 -0,05 Dow-Jones 26.462,08 -0,51 S&P-500-Index 2.926,17 -0,04 Nasdaq-Comp. 8.118,68 0,21 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,67 -11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Zum Wochenschluss werden die Börsen in Europa zum Handelsstart ein paar Punkte tiefer erwartet. IG Markets stellt den DAX 23 Punkte tiefer bei 12.260 Zählern. Im Handel wird zunächst mit einer Konsolidierung unterhalb des vom Allzeithoch ausgehenden Abwärtstrends gerechnet. Weiterhin beschäftigt die Berichtssaison die Investoren. Am Freitag stehen aus dem DAX Continental und Daimler auf der Agenda, die Deutsche Bank hatte am Vortag bereits erste Kennzahlen veröffentlicht. Spannend wird es zudem bei der Zahlenvorlage der DWS. Hier gab es jüngst einige Berichte über eine mögliche Fusion mit dem Asset-Management der UBS. Ein solcher Schritt würde der Deutschen Bank Geld in die Kassen spülen, was ihr momentan nicht ungelegen kommen dürfte.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Den Euro-Stoxx-50 belasteten die Verluste bei Rohstoff- und Bauwerten nach schwachen BIP-Zahlen aus Korea und einer Senkung der japanischen Wachstumsprognosen durch die Bank of Japan. Der Rohstoff-Sektor verlor 0,9 Prozent. Für Carrefour ging es nach Zahlen um 3,6 Prozent nach oben. Positiv hoben die Analysten die Entwicklungen in Frankreich hervor. Nach dem Aus der geplanten Fusion zwischen Sainsbury und Asda gaben Sainsbury-Aktien um 4,7 Prozent nach. Und das obgleich die abschlägige Entscheidung der britischen Wettbewerbsbehörde CMA nicht ganz unerwartet gekommen ist. Barclays fielen nach durchwachsenen Zahlen um 3,6 Prozent. Die Erstquartalszahlen der UBS sind nach Einschätzung von Vontobel klar über den Erwartungen ausgefallen. UBS gewannen 1,2 Prozent. Nokia brachen um 9 Prozent ein: Das erste Quartal blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, laut dem Unternehmen wegen Verzögerungen, die auf die Margen gedrückt hätten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Die Nachricht des Tages war das Ende der Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank. Zugleich legte die Deutsche Bank erste Zahlen für den Jahresauftakt vor, die leicht positiv überraschten. Die Aktie der Deutschen Bank schloss dennoch 1,5 Prozent im Minus, Commerzbank gaben um 2,3 Prozent nach. Für die Bayer-Aktie ging es um 1,4 Prozent nach oben. Gestützt wurde die Stimmung von etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen und der beabsichtigten Trennung von der Tiergesundheitssparte. Die Risiken werden weiterhin bei den Entwicklungen um Glyphosat gesehen. Wirecard fielen um 3,7 Prozent. Das Unternehmen hat die vorläufigen 2018er-Zahlen zwar etwas nach unten angepasst, den Ausblick aber bestätigt. Delivery Hero überraschte positiv beim Wachstum, die Aktie schoss um 10,1 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Klöckner & Co fielen im nachbörslichen Handel am Donnerstag um 5 Prozent, nachdem der Stahlhändler die EBITDA-Prognose für dieses Jahr gesenkt hatte. Lebhafte Umsätze habe es auch in Wirecard gegeben, berichtete ein Händler. Die Aktie wurde am Abend 5,4 Prozent niedriger gestellt, nachdem sie im regulären Geschäft schon 3,7 Prozent verloren hatte. Conti seien nachrichtenlos gesucht gewesen, so der Händler weiter. Die Titel hätten um 0,8 Prozent zugelegt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der Nasdaq-Composite kletterte im frühen Handel sogar auf ein Rekordhoch. Dagegen drückten enttäuschende Quartalszahlen von 3M den Dow-Jones-Index ins Minus. Etwas Unterstützung kam hingegen von überraschend stark gestiegenen Auftragseingängen für langlebige Güter aus dem März. 3M brachen um fast 13 Prozent ein. Der Konzern hattte mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt und sich für das Geschäftsjahr pessimistischer gezeigt. Microsoft (+3,3 Prozent) hat mit den Zahlen für das dritte Quartal die Markterwartungen übertroffen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens kletterte erstmals über die Billionen-Dollar-Marke. Facebook stiegen um 5,8 Prozent. Das Erstquartalsergebnis wurde von einer Sonderbelastung durch Rückstellungen für Rechtskosten gedrückt. Ohne diese Sonderbelastung seien die Geschäftszahlen nicht übel, hieß es. Tesla (-4,3 Prozent) hat im ersten Quartal nach Gewinnen in den beiden Vorquartalen wieder einen Verlust eingefahren. United Parcel Service (-8,1 Prozent) hat im ersten Quartal vor allem wegen widrigen Wetters in den USA weniger verdient.

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen leicht nach. Die überraschend starken Daten zu den Auftragseingängen hätten das Interesse an dem vermeintlich sicheren Hafen gedämpft, hieß es. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 2,53 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 26, 2019 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.