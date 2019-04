Hypoport AG: BAUFINEX schafft IT-Schnittstelle zum bankeigenen System der genossenschaftlichen FinanzGruppe DGAP-News: Hypoport AG / Schlagwort(e): Sonstiges Hypoport AG: BAUFINEX schafft IT-Schnittstelle zum bankeigenen System der genossenschaftlichen FinanzGruppe 26.04.2019 / 08:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Technische Weiterentwicklung BAUFINEX schafft IT-Schnittstelle zum bankeigenen System der genossenschaftlichen FinanzGruppe Berlin, 26. April 2019: Die BAUFINEX GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Bausparkasse Schwäbisch Hall und des Technologieunternehmens Hypoport, hat eine IT-Schnittstelle zur Fiducia GAD AG, dem IT-Anbieter der Volks- und Raiffeisenbanken, geschaffen. Daten und Dokumente aus Anträgen von BAUFINEX werden zukünftig direkt in das bankeigene System der genossenschaftlichen FinanzGruppe übernommen und können dort bearbeitet werden. Durch die Schnittstelle vernetzt BAUFINEX, der digitale Marktplatz für private Baufinanzierung, seine angeschlossenen Vermittler noch besser mit den Kreditanbietern aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und institutsübergreifenden Banken. Über die Hypoport AG Die Hypoport AG mit Sitz in Berlin ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 1.500 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie besteht aus einem Netzwerk von autonomen Tochterunternehmen, mit den vier Segmenten Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform. Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt mehr als 500 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 5 Mrd. EUR über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum des Segments Kreditplattform. Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten. Das Segment Immobilienplattform (ehemals Institutionelle Kunden) bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vertrieb, Bewertung und Verwaltung von Immobilien. Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit Smart InsurTech eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Die Aktien der Hypoport AG sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten. Investor Relations Jan H. Pahl Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 96512519 E-Mail: ir@hypoport.de Über die Aktie ISIN DE 0005493365 WKN 549336 Börsenkürzel HYQ 26.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport AG Klosterstraße 71 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49/30 42086-0 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 803763 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803763 26.04.2019 ISIN DE0005493365 AXC0065 2019-04-26/08:10