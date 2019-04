Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für RWE von 23 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Top Pick" belassen. Beim Versorger sei das Geschäft mit Erneuerbaren Energien vom Markt unterbewertet, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Preisaussichten für den deutschen Strommarkt angesichts wegfallender Kohle- und Atomstromerzeugung aufgehellt./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 00:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 00:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-04-26/08:17

ISIN: DE0007037129