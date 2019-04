Enttäuschende Konjunkturdaten hatten die Gemeinschaftswährung diese Woche belastet. Nun scheint die Flaute zu enden - der Kurs stabilisiert sich.

Der Euro hat am Freitag die deutlichen Kursverluste vom Wochenverlauf nicht fortgesetzt. Kurz vor dem Wochenende konnte sich die Gemeinschaftswährung vorerst stabilisieren. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1136 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...