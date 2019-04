flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD steht nur noch drei Tage vor ...

Das Währungspaar EUR/USD steht nur noch drei Tage vor dem nächsten richtungsweisenden Termin - dem Fed-Zinsentscheid am 01. Mai 2019. Auch wenn die US-Notenbank bis zum Jahresende 2019 auf die Zinsbremse tritt und auch die US-Inflationsentwicklung nicht nach weitere Zinsschritten verlangt, so darf eines auch nicht unter den Tisch fallen, nämlich die weiterhin starke US-Wirtschaft mit einem starken US-Arbeitsmarkt. Die US-Arbeitslosenrate ist nahe dem niedrigsten Level seit 50 Jahren. Sollte sich die US-Wirtschaft und auch der Arbeitsmarkt auf diesem Niveau halten, so würden weitere Zinsschritte zur Oberseite in 2020 auf der Agenda stehen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 02. April 2019 bei 1,1183 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 17. April 2019 bei 1,1324, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 1,1183/1,1217/1,1237/1,1270 und 1,1291. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 1,1097/1,1076/1,1043/1,1010 und 1,0989 in Betracht zu ziehen.

