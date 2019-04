Der Autozulieferer Continental hat in einem schwachen Marktumfeld im ersten Quartal im Tagesgeschäft überraschend viel verdient. Zwar ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Jahresvergleich um 17,1 Prozent auf 884,2 Millionen Euro zurück, wie der Dax -Konzern am Freitag vor der Hauptversammlung in Hannover mitteilte. Analysten hatten zuvor lediglich mit einem Wert knapp über 800 Millionen Euro gerechnet.

Die operative Marge ging um 1,6 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent zurück. Der Umsatz lag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 11,05 Milliarden Euro ebenfalls leicht besser als gedacht.

"Die weltweite Autoproduktion ist zu Beginn des Jahres wie erwartet stark zurückgegangen", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart laut Mitteilung. Umso erfreulicher sei das solide Ergebnis. Continental rechnet weiter mit einer Belebung des wirtschaftlichen Umfelds erst in der zweiten Jahreshälfte, an der eigenen Prognose hält Conti fest./men/jha/

ISIN DE0005439004

AXC0075 2019-04-26/08:35