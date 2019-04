Für viele Branchen musste der Sommer 2018 als Sündenbock für schwächelnde operative Entwicklungen herhalten: Zu warm, zu trocken, zu sonnig und das Ganze auch noch viel zu lange. Doch ein Industriezweig frohlockte ob des Wetters: die Bierbrauer. Denn die Deutschen trinken wieder mehr Bier! Wie das Statistische Bundesamt zum "Tag des deutschen Bieres" am Dienstag (23.4.) mitteilte, wurden 2018 hierzulande 8,7 Mrd. Liter Gerstensaft gebraut und damit 2,2% mehr als im Vorjahr. Die Preise zogen ebenfalls kräftig an.Von dieser Entwicklung profitierte auch Heineken, mit 165 Brauereien in 70 Ländern einer der größten Bierproduzenten der Welt. Die Niederländer verzeichneten am wichtigen deutschen Markt ein zweistelliges Wachstum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...