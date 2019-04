Für die Anleger gilt es zum Wochenausklang eine wahre Flut von Quartalsergebnissen einzuordnen. So fielen die Ergebnisse von Amazon am Vorabend zwar besser als erwartet aus, dafür patzte Intel beim Ausblick. In Deutschland haben am Morgen unter anderem die Deutsche Bank und Daimler die Geschäftszahlen vorgelegt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...